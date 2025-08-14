Мурманск готовится к XVIII фестивалю спорта «Гольфстрим»

В администрации города Мурманска под руководством заместителя главы города Мурманска Елены Ширшовой вчера прошло рабочее совещание, посвящённое подготовке фестиваля спорта «Гольфстрим». В обсуждении организационных вопросов приняли участие представители городских комитетов и управлений округов, а также правоохранительных органов и профильных ведомств.

Фестиваль пройдёт в этом году в 18-й раз. Основные положения программы и логистики утверждены: спортивные и культурные мероприятия начнутся в воскресенье, 14 сентября, в 10.00 в районе моста через Кольский залив. Торжественная церемония открытия начнётся в 12.00.

Для удобства жителей и гостей Мурманска к месту открытия будут организованы специальные автобусные рейсы.

Завершится праздник награждением победителей и призёров соревнований, а также концертом творческих коллективов.

