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Мурманская область. Арктика (16+)22.09.21 09:30

Мурманск готовится принимать бюджет на 2022 год с учётом затрат на ремонт учебных заведений города

Вчера глава муниципального образования город Мурманск Михаил Белошеев и группа депутатов Совета депутатов города Мурманска провели рабочую встречу с представителями комитета по образованию областного центра и руководством школы №23.

В рамках летней ремонтной кампании образовательных учреждений в школе №23 были выполнены работы по текущему ремонту кабинета физики и фойе перед актовым залом. Ранее на территории учебного заведения было выполнено устройство футбольного поля с искусственным покрытием и беговыми дорожками.

Со слов администрации школы для более комфортной организации образовательного процесса необходима замена окон в нескольких кабинетах, ремонт спортивного зала и частичная замена асфальтового покрытия.

– Сейчас у депутатского корпуса совместно с администрацией города очень ответственный период. Ведётся работа по подготовке проекта бюджета муниципального образования на следующий год. По традиции особое внимание уделяется образовательной системе. Это одна из важнейших сфер для нашего города-героя, – прокомментировал Михаил Белошеев. – Депутаты внимательно рассматривают расходную часть бюджета. Чтобы принять правильное решение, мы выезжаем на места, знакомимся с проблемами, выслушиваем мнения профессионалов и специалистов.

Как добавил глава муниципального образования город Мурманск, при формировании проекта бюджета следующего года, потребности этого и других учреждений в проведении необходимых работ будут учтены.

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