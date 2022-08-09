Мурманск готовится ярко и активно отметить День физкультурника

Администрация города Мурманска и Министерство спорта Мурманской области подготовили обширную программу мероприятий ко Дню физкультурника.

11 августа в 9.00 в МФК «Северное Нагорное» (просп. Кольский, 156/1) состоится открытие выставки «Заслуженные мастера спорта России – гордость Мурманска».

13 августа в 11.00 на Центральном стадионе профсоюзов (ул. Челюскинцев, 1) состоится парад участников Дня физкультурника. Также в программе праздника: эстафеты для дошкольников, соревнования на беговелах, «Пожарная тяга», соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч», спортивные аттракционы для городских команд, веселые старты для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В 13.00 начнётся футбольный матч между командами «Север» (г. Мурманск) и «Звезда» (г. Санкт-Петербург).

В 14.00 в сквере на улице Ленинградской состоится интерактивная программа для детей и подростков в рамках проекта «Лето в городе».

Проект «Подзарядка» стартует в 15.00 на площадке по адресу: ул. Старостина, 3 и в 17.00 - в сквере на улице Зои Космодемьянской.

20 августа в 15.00 в Долине Уюта пройдёт масштабный семейный фестиваль «На Севере – спорт!». Мурманчан ждут состязания по национальным видам спорта, разноплановые интерактивные площадки и фудзона.

27 августа в 15.00 на Поморской набережной в Коле состоится фестиваль молодёжных субкультур.

В рамках проекта «Бодрое воскресенье» в областном центре по выходным в течение всего августа можно бесплатно позаниматься скандинавской ходьбой или йогой.