Мурманск готовится ярко отметить 75-ю годовщину Великой Победы

– В рамках подготовки к празднованию реализован комплекс мероприятий по благоустройству и украшению города, – рассказал директор муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы», депутат Совета депутатов города Мурманска Александр Накай. – В этом году появились несколько новых композиций у мемориала «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны»: объемная композиция «Книга» и несколько флажных конструкций.

На центральной площади Мурманска впервые установлены объемное панно с символикой юбилейной даты и тематическая конструкция «9 мая. С Днём Победы».

По традиции на опорах освещения вдоль главных городских проспектов появились флаги России и знамена Победы. По улице Челюскинцев на подъеме к Семёновскому озеру размещены баннеры, посвященные общероссийскому празднику.