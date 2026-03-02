Мурманск и Мончегорск получили награды всероссийской премии «Туристические города»



Всероссийская премия «Туристические города» ежегодно присуждается муниципальным образованиям или отдельным населенным пунктам по итогам открытого конкурса. Она направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. В этом году на участие в премии было подано 387 проектов из 70 регионов. В шорт-лист вошло 293 проекта.

В финале III Всероссийской премии «Туристические города», состоявшемся 27-28 февраля в Касимове, Мурманск удостоился сразу нескольких наград: взял гран-при в номинации «Город туристических брендов (столицы)», 2 место в номинации «Город научно-популярного туризма», 2 место в номинации «Город гастрономического туризма» и 2 место среди городов делового туризма с населением до 1 млн.

Мончегорск удостоен 1 места в номинации «Город туристических брендов (с населением до 1 млн)».

Фото: (Анастасия ШИТОВА): https://vk.com/murman_sever?z=photo-120229555_457325256%2Fwall-120229555_118914