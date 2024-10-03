«Мурманск и Мурманская область – неразделимы»: губернатор Андрей Чибис поблагодарил почётных жителей за вклад в развитие города и региона

Губернатор Андрей Чибис приветствовал почётных жителей Мурманска и Мурманской области, а также кавалеров знака отличия «За заслуги перед Мурманской областью» в рамках торжественного приёма, посвящённого 108-летию со дня основания столицы региона. В зале присутствовали представители разных профессий: строители, врачи, промышленники, учителя, журналисты.

Поздравляя участников встречи, губернатор подчеркнул, что сегодня при поддержке президента Владимира Путина успешно продолжается активное развитие Кольского Заполярья и Российской Арктики. И это было бы невозможно без вклада, опыта, мудрости и самоотверженности прошлых поколений.

«В преддверии Дня города мы собрались все вместе, фактически объединив и почётных жителей Мурманска, и почётных граждан Мурманской области, тех, кто носит почётный знак за заслуги перед Мурманской областью, потому что город и область неразделимы. Важно, что сегодня мы не только имеем возможность гордиться нашей историей, но и активно продолжаем дело поколений, которые основали порт, построили железную дорогу, защищали всю страну в годы Великой Отечественной войны, отстраивали сожжённый город, создавали мощную промышленность и развивали портовую инфраструктуру. В прошлом году мы запустили новую железную дорогу, 50 километров. Концентрируем усилия на благоустройстве – вы видите, сколько работ делается, города преображаются. И в этом году мы запускаем масштабное жилищное строительство. Наша цель – чтобы как можно больше молодёжи училось и оставалось работать здесь, чтобы семьи ехали жить и работать на Север», – отметил Андрей Чибис.

Глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин также поздравил присутствующих и отметил, что Мурманск получает новый импульс развития.

«В этом зале люди, которые посвятили свою жизнь служению Северу, Российской Арктике, строили школы, создавали жилые районы, промышленный потенциал нашей страны. Как Андрей Владимирович уже сказал, Мурманск получил импульс развития, стал опорным городом Арктики. У нас создаются новые рабочие места, промышленные мощности. Для каждого из нас это свой вызов. Поэтому так ценна возможность говорить с вами, учитывать ваш колоссальный опыт. Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни. А нашему замечательному городу-герою, Мурманской области и всему Русскому Северу – мощи и великолепия», – обратился Юрий Сердечкин.

Депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко поблагодарила участников мероприятия за вдохновляющий пример самоотверженной работы на благо Мурманской области.

«Каждый из тех, кто находится в этом зале – это страница истории нашего города, региона, которая будет продолжаться. Мурманск развивается, ему уже 108 лет и каждый год прибавляет мощи и красоты нашей прекрасной малой родине. Спасибо за ваш вклад в социально-экономическое развитие Мурманска и области. Именно глядя на вас, гордясь и вдохновляясь примером героических поколений мы все с оптимизмом смотрим в будущее и наши ребята сейчас с честью защищают страну в рамках специальной военной операции», – сказала Татьяна Кусайко.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой подчеркнул, что решение построить Мурманск и создать порт в незамерзающем Кольском заливе стало знаковым решением, и уже не раз город подтвердил свою значимость для России.

«Каждый из вас внёс и вносит свою лепту в развитие города, области. И сейчас нынешнее поколение северян продолжает славные традиции моряков, строителей, производственников, и многое нам ещё предстоит. Уверен, у города и региона прекрасное будущее», – отметил Сергей Дубовой.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/