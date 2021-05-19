Мурманск и Русский Север вошли в топ-5 самых популярных молодёжных направлений в 2021 году по версии Национального туроператора «АЛЕАН»

Мурманск и Русский Север вошли в топ-5 самых популярных молодежных направлений в 2021 году по версии Национального туроператора «АЛЕАН». Эксперты компании рассмотрели особенности потребительского поведения туристов в возрасте от 18 до 35 лет, которые составляет около 25% клиентов туроператора. Как правило, туристы этой категории отдыхают в одиночестве, парой без детей, или с друзьями. Часто выбирают спонтанно и бронируют короткие туры выходного дня. Активно используют мобильные устройства, учитывают отзывы в соцсетях и на сайтах, мнения авторитетных блогеров . Критичным фактором часто является цена: молодежь широко использует промокоды, скидки, акции, горящие туры и т.д.

В компании отмечают, что Русский север в 2021 году стал новым трендом: за год не менее 10% молодых путешественников – клиентов «АЛЕАН» выбирают туры за северным сиянием, уникальной кухней, необычными пейзажами и достопримечательностями.

Особенно популярно мурманское направление с середины января по конец марта, когда длится полярная ночь, но высокий спрос и на летние поездки этого года. Чаще всего путешественники приезжают на 4 дня, средний чек – от 30000 рублей и зависит от программы тура. Териберка – среди обязательных к посещению мест: например, в июне молодёжь стремится увидеть китов, которые в это время приплывают к берегам Баренцева моря.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, в топ-5 также вошли Санкт-Петербург и Сочи, города Золотого Кольца и Северного Кавказа.