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Мурманская область. Арктика (16+)24.01.24 16:15

Мурманск и Санкт-Петербург связал видеомост, посвящённый 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

В мероприятии приняли участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, депутат регионального парламента Михаил Белошеев, сенатор Российской Федерации Татьяна Сахарова, депутат Государственной Думы РФ Сергей Боярский, жители блокадного Ленинграда, представители органов местного самоуправления и общественных организаций, преподаватели и учащиеся образовательных учреждений Мурманска и Санкт-Петербурга.

Начался видеомост с выступления мурманчанки, жительницы блокадного Ленинграда, участницы Великой Отечественной войны Антонины Баранцевой, в прошлом году отметившей свой столетний юбилей. Она прочитала стихотворение Юрия Воронова, написанное 27 января 1944 года и посвящённое освобождению города от блокады.

- На долю жителей блокадного Ленинграда выпали немыслимые испытания - голод, холод, бомбежки и артобстрелы. Но город выстоял и не сдался врагу. Его оборона навсегда стала символом величайшего мужества и силы духа, - подчеркнул Сергей Дубовой.

Спикер регионального парламента особо выделил значимость проведения таких видеомостов для патриотического воспитания молодёжи.

Татьяна Сахарова акцентировала внимание на том, что в самое трудное время блокады плечо поддержки Ленинграду подставил Мурманск, доставляя жителям самое необходимое — провизию.

- Мурманск и Ленинград очень многое связывает. Ленинградцы, а ныне петербуржцы, никогда не забудут о помощи, которую оказали нам мурманачане, - отметил Сергей Боярский. – Давайте будем гордиться подвигом наших предков.

Михаил Белошеев рассказал, что 32 года назад в Мурманске было основано общество жителей блокадного Ленинграда, объединившее сегодняшних мурманчан, а в прошлом – ленинградцев.

- Как говорят сами мурманские блокадники, у них есть два родных города – Ленинград и Мурманск, - сказал депутат.

В рамках телемоста состоялся обмен опытом организации работы по патриотическому воспитанию. Также перед участниками выступили со своими воспоминаниями жители блокадного Ленинграда.

Завершилось мероприятие творческим подарком, который подготовили школьники из Мурманска и Санкт-Петербурга: они прочитали стихи, исполнили песни, посвящённые Ленинграду и его жителям.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29310/

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