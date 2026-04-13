В Мурманской области пройдёт Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет»Принято решение увеличить премии для участников конкурса профессионального мастерства педагогов системы СПО «Мастер года»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)13.04.26 16:00

Мурманск и Териберка получат уникальные регламенты застройки для сохранения исторического и природного ландшафта

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на четвертом заседании архитектурно-градостроительного совета были представлены проекты требований к облику объектов капитального строительства исторического центра города Мурманска и села Териберка. Рассмотрены концепции планируемого делового центра на пересечении улиц Буркова и Книповича в областном центре и концепция благоустройства территории морского вокзала от архитектурного бюро «ХВОЯ». Мероприятие прошло под руководством заместителя губернатора Мурманской области Ольги Вовк.

«В Мурманске и Териберке сейчас ведётся активная инвестиционная деятельность, в рамках которой появляются новые объекты. При выдаче разрешений на строительство проверяется соответствие объектов всем параметрам с точки зрения строительных регламентов, нормативов и требований, но на сегодняшний день в муниципалитетах и регионе нет требований по архитектурному облику. Некоторые объекты вызывают вопросы в части внешнего облика, уместности в градостроительном контексте и природном ландшафте. Для обеспечения гармоничного развития города нам важно задать правила игры инвесторам и застройщикам с точки зрения гармоничности внедрения их объектов в конкретную городскую среду. Градостроительное законодательство с 2023 года позволяет нам в рамках архитектурно-градостроительного облика (АГО) требовать соблюдения сформулированных в нём правил, мы изучили правоприменительную практику в регионах, где уже ввели АГО и предложили проект таких регламентов для Териберки и исторического центра Мурманска», — пояснила заместитель главы региона.

«На сегодняшний день проекты требований АГО на уровне субъекта разработаны Министерством градостроительства совестно с Центром городского развития для исторического центра города Мурманска и Териберки. На градсовете мы их презентуем и получим дополнительные комментарии от архитектурного сообщества. Чтобы механизм смог полноценно заработать, мы должны будем отразить в правилах землепользования и застройки все территории, подлежащие регулированию АГО, и прописать требования к ним в своих градостроительных регламентах. Рассчитываем, что новые правила в контуре ПЗЗ заработают уже этим летом для Мурманска. Новый механизм согласования должен стать эффективным, и самое главное системным инструментом градостроительного развития», — отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

Проект требований архитектурно-градостроительного облика Мурманска основан на трёх уже принятых документах: мастер-плане Мурманской агломерации, дизайн-коде Мурманска и исторических генпланах 1947 и 1963 годов. Разработанный проект применим к историческому центру города и будет расширятся до всей территории Мурманска.

«Регламент АГО Териберки — это способ собрать воедино уже выработанные принципы развития территории. В основу документа положены три источника: аналитический альбом, дизайн-код и концепция пространственного развития. Эти документы уже частично включены в Правила благоустройства сельского поселения и концепции архитектурного облика логически продолжает эту работу. Введение регламента — это долгосрочная стратегия сохранения цельного облика поселения, вписанного в окружающий ландшафт. Результат внедрения — усиление привлекательности и для туристов, и для постоянных жителей», — рассказала директор АНО «Центр городского развития Мурманской области» Дарья Климова.

В повестке заседания была детально рассмотрена концепция преображения территории морского вокзала. Проект набережной свяжет благоустроенные площади морвокзала и музея ММТП в новый культурный центр. Он станет не изолированным объектом, а финальным звеном в цепочке: ул. Ленинградская, площадь Пять Углов, площадь перед конгресс-отелем «Меридиан», ул. Воровского, морской вокзал, Кольский залив. Общая площадь благоустройства составляет 4,34 га в трёх очередях.

Как отмечает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, архитектурное сообщество архсовета детально изучило концепцию проектируемого здания делового центра, запланированного на пересечении улицы Буркова и улицы Академика Книповича. Проект будущего здания предложила ООО «СЕВЕР-ПРОЕКТ». По результатам рассмотрения у экспертов возникло много вопросов к будущему офисному пространству. Проектировщики зафиксировали все замечания и доработают проект.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/565567/#&gid=1&pid=5

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)За январь-март текущего года цены в РФ выросли на 2,97%-PRO Валюту (16+)Курсы евро снизился на 87 копеек, доллар теряет 72 копейки-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №1 Кольской АЭС завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области в рамках рабочей группы рассмотрели деятельность пяти управляющих компаний-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять