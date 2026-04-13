Мурманск и Териберка получат уникальные регламенты застройки для сохранения исторического и природного ландшафта

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на четвертом заседании архитектурно-градостроительного совета были представлены проекты требований к облику объектов капитального строительства исторического центра города Мурманска и села Териберка. Рассмотрены концепции планируемого делового центра на пересечении улиц Буркова и Книповича в областном центре и концепция благоустройства территории морского вокзала от архитектурного бюро «ХВОЯ». Мероприятие прошло под руководством заместителя губернатора Мурманской области Ольги Вовк.

«В Мурманске и Териберке сейчас ведётся активная инвестиционная деятельность, в рамках которой появляются новые объекты. При выдаче разрешений на строительство проверяется соответствие объектов всем параметрам с точки зрения строительных регламентов, нормативов и требований, но на сегодняшний день в муниципалитетах и регионе нет требований по архитектурному облику. Некоторые объекты вызывают вопросы в части внешнего облика, уместности в градостроительном контексте и природном ландшафте. Для обеспечения гармоничного развития города нам важно задать правила игры инвесторам и застройщикам с точки зрения гармоничности внедрения их объектов в конкретную городскую среду. Градостроительное законодательство с 2023 года позволяет нам в рамках архитектурно-градостроительного облика (АГО) требовать соблюдения сформулированных в нём правил, мы изучили правоприменительную практику в регионах, где уже ввели АГО и предложили проект таких регламентов для Териберки и исторического центра Мурманска», — пояснила заместитель главы региона.

«На сегодняшний день проекты требований АГО на уровне субъекта разработаны Министерством градостроительства совестно с Центром городского развития для исторического центра города Мурманска и Териберки. На градсовете мы их презентуем и получим дополнительные комментарии от архитектурного сообщества. Чтобы механизм смог полноценно заработать, мы должны будем отразить в правилах землепользования и застройки все территории, подлежащие регулированию АГО, и прописать требования к ним в своих градостроительных регламентах. Рассчитываем, что новые правила в контуре ПЗЗ заработают уже этим летом для Мурманска. Новый механизм согласования должен стать эффективным, и самое главное системным инструментом градостроительного развития», — отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

Проект требований архитектурно-градостроительного облика Мурманска основан на трёх уже принятых документах: мастер-плане Мурманской агломерации, дизайн-коде Мурманска и исторических генпланах 1947 и 1963 годов. Разработанный проект применим к историческому центру города и будет расширятся до всей территории Мурманска.

«Регламент АГО Териберки — это способ собрать воедино уже выработанные принципы развития территории. В основу документа положены три источника: аналитический альбом, дизайн-код и концепция пространственного развития. Эти документы уже частично включены в Правила благоустройства сельского поселения и концепции архитектурного облика логически продолжает эту работу. Введение регламента — это долгосрочная стратегия сохранения цельного облика поселения, вписанного в окружающий ландшафт. Результат внедрения — усиление привлекательности и для туристов, и для постоянных жителей», — рассказала директор АНО «Центр городского развития Мурманской области» Дарья Климова.

В повестке заседания была детально рассмотрена концепция преображения территории морского вокзала. Проект набережной свяжет благоустроенные площади морвокзала и музея ММТП в новый культурный центр. Он станет не изолированным объектом, а финальным звеном в цепочке: ул. Ленинградская, площадь Пять Углов, площадь перед конгресс-отелем «Меридиан», ул. Воровского, морской вокзал, Кольский залив. Общая площадь благоустройства составляет 4,34 га в трёх очередях.

Как отмечает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, архитектурное сообщество архсовета детально изучило концепцию проектируемого здания делового центра, запланированного на пересечении улицы Буркова и улицы Академика Книповича. Проект будущего здания предложила ООО «СЕВЕР-ПРОЕКТ». По результатам рассмотрения у экспертов возникло много вопросов к будущему офисному пространству. Проектировщики зафиксировали все замечания и доработают проект.

