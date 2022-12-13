Мурманск, Кировск, Североморск и Кольский район получили дополнительное финансирование на социально значимые проекты

По итогам деятельности в 2021 году четыре муниципалитета области получили дополнительную финансовую поддержку. Об этом вчера доложила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова на оперативном совещании под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

«Из областного бюджета мы выделяем значительное финансирование на развитие муниципалитетов во всех направлениях: обновление дорог и общественного транспорта, капитальные ремонт и ремонт социальных учреждений, благоустройство общественных пространств и придомовых территорий, установку детских игровых и спортивных комплексов, даём деньги на молодёжные пространства «СОПКИ» и «СОПКИ. СПОРТ», средства на мероприятия в рамках реновации ЗАТО и многое другое. От команд муниципалитетов требуем качественного исполнения всех этих мероприятий, неформального отношения к каждому вопросу и проактивной позиции. Именно от управленческих решений на местах зависит то, как будут воплощены проекты, направленные на повышение качества жизни северян», – подчеркнул губернатор.

Выводы об успешности проделанной работы в муниципалитетах делаются на основании системы оценки их эффективности, которая состоит из нескольких показателей.

Лучшие муниципалитеты, которые демонстрируют хорошие темпы исполнения задач, поощряются дополнительным финансированием из областного бюджета на реализацию социально значимых проектов.

Об итогах оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Мурманской области за 2021 год доложила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова.

«В 2022 году по поручению губернатора Мурманской области сформирована новая система оценка эффективности ОМСУ. В этом году оценка проводилась по порядку, который включает в себя 8 ключевых показателей. Кроме того, в этом году, по решению губернатора увеличен общий объем средств, предусмотренных на поощрение муниципальных образований. Сейчас общий фонд гранта составляет 15 млн рублей (в предыдущие годы – 4 млн рублей)», – сообщила Татьяна Русскова.

По итогам 2021 года победителями стали Мурманск, Кировск, Североморск и Кольский район. Сумма грантов для Мурманска и Североморска составила 4,5 млн рублей, для Кировска и Кольского района – 3 млн рублей.

Руководитель регионального министерства развития Арктики и экономики Мурманской области отметила, что у лидеров отмечается рост бизнес активности в сфере малого и среднего предпринимательства, эффективность работы с земельными участками, снижение доли ненормативных дорог местного значения, рост доходов бюджета, активность в занятиях физической культурой.

Средства полученного гранта будут направлены исключительно на финансирование социально значимых проектов.

Соответствующие мероприятия уже определены, все они направлены на повышение качества жизни в муниципалитетах.

Так, в Мурманске средства направят на частичное возмещение расходов на оснащение вновь построенного детского сада по улице Достоевского, 33; в Кольском районе – на оплату выполненных работ по текущему ремонту в зданиях двух детских садов; в Североморске – на возмещение расходов по текущему ремонту трех учреждений культуры; в Кировске – на проведение текущего ремонта библиотеки и увеличение протяженности лыжных трасс лыжного стадиона «Тирвас».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, со следующего года оценка эффективности деятельности муниципальных образований будет проводиться по 20 показателям, максимально приближенных к составу показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.

«Мы настроили базу, по которой будем оценивать эффективность деятельности муниципалитетов в 2022 году и в последующие годы. Просьба к руководителям следить за выполнением всех показателей. И на будущее прошу: те гранты, которые мы будем выдавать, ориентировать не на возмещение затрат на ранее выполненные работы, а на приобретение чего-то дополнительного, на что-то новое», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru