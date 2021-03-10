Мурманск, Кольский район и ЗАТО г. Североморск стали лидерами регионального рейтинга по уровню содействия развитию конкуренции

Региональный комитет по конкурентной политике сформировал рейтинг муниципальных образований Мурманской области по уровню содействия развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестклимата по итогам 2020 года.

Методика формирования рейтинга утверждена постановлением Правительства Мурманской области от 28.07.2020 № 539-ПП.

При выставлении оценок учитывались в том числе такие показатели, как наличие «дорожной карты» по развитию конкуренции в муниципальном образовании, проведение обучающих мероприятий и работа по снижению количества нарушений антимонопольного законодательства, увеличение доли закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципалитета.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, такие мероприятия способствуют развитию конкуренции в интересах потребителей товаров, работ и услуг, формированию условий для развития поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, а также устранению административных барьеров на территории муниципальных образований.

Городские (муниципальные) округа, муниципальные районы и закрытые административно-территориальные образования Мурманской области ранжировались отдельно в связи со спецификой полномочий.

По итогам 2020 года победителями в своих категориях стали город Мурманск, Кольский район и ЗАТО г. Североморск.

По окончании формирования рейтинга все органы местного самоуправления получили рекомендации комитета о необходимых действиях, направленных на комплексное развитие конкурентной среды в регионе.