Мурманск, Ловозерский район, ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Североморск – лидеры по уровню содействия развитию конкуренции

В марте комитет по конкурентной политике Мурманской области оценивает органы местного самоуправления муниципальных образований региона по уровню содействия развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата по итогам прошедшего года.

При выставлении оценок учитывались такие показатели, как наличие плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в Мурманской области до 2025 года, увеличение доли закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципалитета.

Городские (муниципальные) округа, муниципальные районы и закрытые административно-территориальные образования Мурманской области ранжировались отдельно в связи со спецификой полномочий.

По итогам 2022 года победителями в своих категориях стали: Мурманск, Ловозерский район, ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Североморск.

Напомним, что по итогам 2021 года победителями в своих категориях были город Мончегорск с подведомственной территорией, Кольский район и ЗАТО город Североморск, а по итогам 2020 года – город Мурманск, Кольский район и ЗАТО г. Североморск.

Как сообщает региональный комитет по конкурентной политике, все органы местного самоуправления получили рекомендации комитета о необходимых действиях, направленных на комплексное развитие конкурентной среды в регионе.