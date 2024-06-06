Мурманск может стать главным контейнерным хабом в Арктике при обеспечении соответствующей инфраструктуры

Об этом заявил губернатор Андрей Чибис в ходе сессии «Северный морской путь: расширяя арктические горизонты», прошедшей сегодня на Петербургском экономическом форуме.

Участниками дискуссии стали советник Президента России Игорь Литвин, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, спецпредставитель по вопросам развития Арктики Госкорпорации «Росатом» Владимир Панов, главы арктических регионов, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, председатель и главный исполнительный директор группы «DP World» Султан Ахмед Бин Сулайем, генеральный директор Китайской транспортно-экспедиционной компании Кэ Цзинь, ректор Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Михаил Гордин.

Глава региона подчеркнул, что Северный морской путь – важнейшее логистическое направление для России и всего мира, мощная точка роста для Мурманской области.

«Мурманск – базовый порт СМП. Грузооборот по итогам 2023-го года составил 58 млн тонн. Рост почти на 3% к предыдущему году. Порт глубоководный и незамерзающий – мы работаем круглогодично. Он в пятёрке крупнейших в России. Мы работаем вместе с правительством России и компаниями над задачей, поставленной Президентом Владимиром Путиным по увеличению мощности мурманского порта до 110 млн тонн в год. Один из ключевых проектов – Мурманский транспортный узел: строится порт «Лавна», увеличиваем провозную мощность железнодорожной линии», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор напомнил, что в прошлом году президент открыл рабочее движение на строящейся железной дороге на западный берег Кольского залива.

«Это почти 50 километров железнодорожной ветки. Сегодня порт Мурманск, перевалка в основном сосредоточены на восточном берегу залива. Мы открываем для себя фактически вторую линию причального фронта. На конец текущего года с учётом новой железной дороги к нам можно будет довозить 45 миллионов тонн, а далее – цель удвоить до 110 миллионов тонн. В рамках нового национального проекта работаем над тем, чтобы все дальние подходы, вся железнодорожная инфраструктура поэтапно обеспечивала нам паровоз именно такого объёма груза. Активно развивается всё, что касается портовой инфраструктуры. Порт «Лавна» – первый новый порт в Мурманской области со времен Советского Союза, который будет работать на западном берегу Кольского залива, куда и пошла новая железная дорога. Это 18 миллионов тонн, мы планируем, что он заработает уже в текущем году», – сообщил губернатор.

Андрей Чибис отметил, что к практической реализации перешёл ещё один магистральный стратегический проект, поддержанный президентом – газификация Мурманской области.

«В перспективе это не только сокращение платежей населения за коммунальные услуги и улучшение экологической составляющей, это радикальный рост объема производства на территории Мурманской области и всей Арктики. Решением президента зафиксирован проект «Мурманский СПГ». У нас уже есть уникальный центр компетенции по выпуску плавучих заводов по сжижению газа компании «НОВАТЭК», высококлассный, технологический, а теперь эти заводы будут производить сжиженный природный газ на территории Мурманской области, это тоже дополнительная загрузка СМП. Также в числе грузов будет все, что мы добываем в регионе с богатейшей кладовой природы», – перечислил губернатор.

Глава региона также напомнил, что в регионе стартовала реализация проекта контейнерного терминала «Западный транспортно-логический узел».

«Мурманск может стать главным контейнерным хабом в Арктике. Это то, над чем мы сейчас активно работаем с инвесторами. Для этого необходима инфраструктура, но первые проекты с достаточно большим объёмом грузоперевалки уже реализуются. Кроме того, работаем с коллегами над тем, чтобы развивать всё, что касается обслуживания шельфовых проектов», – сообщил Андрей Чибис. Отдельной точкой роста губернатор назвал развитие в Мурманской области судоремонтного комплекса, который позволит обслуживать базирующиеся здесь суда, в том числе ледоколы.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Андрей Чибис акцентировал, что Северный морской путь открывает для арктических регионов серьёзные экономические и логистические перспективы, а также дает мощный толчок для улучшения качества жизни, появления высокооплачиваемых рабочих мест в разных сферах. По словам губернатора, важнейшим направлением работы для регионального правительства является активизация подготовки профессиональных кадров для этих масштабных проектов.

«Речь идёт не только о компетенциях, а о всестороннем развитии условий и инфраструктуры, чтобы жить и работать в Арктике, и конечно же, в Мурманской области. Делаем всё, чтобы сформулированные президентом и правительством планы полностью реализовались. Наши люди в этом безусловно заинтересованы», – отметил глава региона в завершение.

Фото: https://gov-murman.ru