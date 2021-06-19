Мурманск на страницах книги

Евразийское отделение организации «Объединенные Города и Местные Власти» издало книгу «Развитие международного межмуниципального сотрудничества в Российской Федерации и странах Евразии». В ней опубликованы материалы о развитии международных связей городов России и Евразии.

В издании представлена статья о вкладе города-героя Мурманска в развитие международных межмуниципальных связей. Мурманск имеет побратимские связи с 12 зарубежными городами. Столица Заполярья сотрудничает не только с европейскими странами, но и китайским Харбином. В последние годы в Мурманске прошел ряд крупных международных мероприятий. Также город не раз становился обладателем призовых мест и наград в международных конкурсах, в том числе в области туризма.

Книга призвана обобщить опыт международного муниципального сотрудничества в Евразийском регионе и служит вкладом в развитие евразийской интеграции.