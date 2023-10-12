Мурманск наравне с другими городами России стал участником акции сбору макулатуры «БумБатл»Журналист Юрий Банько, занявший третье место в Международном медиаконкурсе «Энергия пера», благодарит «Арктик-ТВ»
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Мурманская область. Арктика (16+)12.10.23 15:30

Мурманск наравне с другими городами России стал участником акции сбору макулатуры «БумБатл»

С 11 октября по 15 ноября 2023 года жители областного центра смогут внести посильный вклад в экологическое благополучие нашей страны, принеся бумагу, книги и картон в пункт по приёму вторичного сырья «Вторматик» (просп. Кольский, 51, автостоянка).

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», после завершения акции собранная макулатура отправится на переработку – так население снизит объём потребления упаковки, ведь бывшие в употреблении предметы получат шанс на вторую жизнь. Для участника акции, сдавшего максимальный объём макулатуры, будет организована индивидуальная экскурсия в «Экотехнопарк».

В 2023 году акция «БумБатл» пройдёт уже в четвертый раз. Главная цель проекта – формирование экологических привычек и культуры бережного отношения к родной природе у подрастающего поколения, молодежи и всего населения страны. Соревнование федерального уровня за время реализации акции стало по-настоящему всенародным мероприятием, объединившим поколения для возрождения доброй и нужной традиции — сбора макулатуры. Только по итогам прошлого года более двух миллионов участников акции «БумБатл» из 85 субъектов Российской Федерации собрали рекордные за все сезоны 63,3 тысячи тонн макулатуры.

Бумага и книги принимаются во «Вторматике» без переплёта и «корочки», в сложенном в коробки или в связанном в стопки виде. Глянцевые журналы и рекламные листовки переработчики не используют, так что их приём в экопункте не ведётся. «Вторматик» в Мурманске работает ежедневно - c 10.00 – 20.00.

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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