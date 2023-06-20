Мурманск не останется без велопроката

Подрядчик, который занимается прокатом двухколесного транспорта в областном центре, в ближайшее время исправит технические проблемы, которые вызваны испорченной платой. Новая уже находится по пути в Мурманск.

До момента её прибытия прокат осуществляется вручную, на станциях работают промоутеры, которые самостоятельно выдают в аренду велосипеды, причём такой прокат бесплатный для жителей и гостей города.

Время работы проката по такой системе скорректировано: пятница – воскресенье - с 11 до 23 часов, в остальные дни - с 12 до 22 часов. Велосипеды доступны на следующих станциях: Челюскинцев, 3, Шмидта, 19, 39, просп. Ленина, 47, 59 и 79.

Всего шесть станций. После устранения технических проблем их снова будет 10, как и планировалось.

Кроме того, в ближайшее время состоится релиз обновленного приложения, в котором будут доступны и велосипеды, и самокаты. Все станции велопроката будут брендированы в едином стиле, сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru