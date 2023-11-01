Мурманск номинирован на звание «Молодёжная столица России 2024 года». Город вышел в финал конкурса Федерального агентства по делам молодёжи. Почётным статусом победитель наделяется в спецноминации Всероссийской премии «Время молодых».

В заочном этапе заявки от городов оценивались жюри по содержательности и проработанности программы мероприятий на 2024 год; креативности, инновационности и уникальности решений для Росмолодежи; применению уникальных городских традиций; реалистичности, исполнимости намеченных планов, а именно наличию ресурсов, опыта команд в проведении крупных событий федерального уровня; масштабу и информационной открытости при подготовке заявки, заинтересованности и вовлечению жителей города, а также партнеров к разработке заявки; художественной выразительности, целостности визуальной концепции, креативным стилистическим решеним и медиапродуктам. В пятерке претендентов также Владивосток, Красноярск, Москва и Омск.

Город-победитель получит медиастратегию продвижения, методическую и экспертную поддержку для реализации заявленных проектов, а также право на проведение у себя проектов экосистемы Росмолодёжи, например, федерального грантового конкурса. Кроме того, в Молодёжной столице России возводят арт-объект – её символ, – или комплекс объектов, состоящий из элементов благоустройства городской среды или элементов уличного досуга.

Напомним, в прошлом году столица Кольского Заполярья также вошла в семерку финалистов конкурса.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, в телеграм-канале Росмолодёжи объявлено предварительное онлайн-голосование за финалистов. Поддержать Мурманск можно по ссылке.