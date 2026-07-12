В 2025 году в Мурманске проведено комплексное обследование зелёных насаждений проспекта Ленина и улицы Полярные Зори — двух ключевых городских улиц, формирующих образ города. Исследование выполнили специалисты Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН. Также были обследованы общественные пространства — сквер на улице Ленинградской и сквер на Пяти Углах.

По итогам обследования подтверждено, что значительная часть зелёных насаждений в центре города находится в ослабленном состоянии. Наиболее сложная ситуация выявлена на проспекте Ленина и улице Полярные Зори, где зафиксировано большое количество погибших и ослабленных деревьев и кустарников. По оценке учёных, порядка 600 древесных растений рекомендовано к удалению.

Участники обследования отмечают, что Мурманск нуждается в последовательном обновлении зелёного каркаса, поскольку состояние насаждений напрямую влияет на качество городской среды, безопасность и визуальный облик города.

«Мы переводим эту работу на системный уровень — вместе с застройщиками и всеми, кто получает разрешения на вырубку. Найден механизм, который позволяет не отвлекать бюджетные средства муниципалитета и региона: компенсационные посадки напрямую увязываются с порубочными билетами. Таким образом, обновление озеленения будет вестись в том числе за внебюджетный счёт», — рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

«Механизм компенсационного озеленения уже применяется в Мурманске и показывает результат. Так, на улице Ленинградской объём выполненных компенсационных посадок превысил ожидаемый эффект на 58%», — подчеркнула министр градостроительства и благоустройства Элина Парамонова.

«В этом году санитарную обрезку зелёных насаждений мы проводили совместно со специалистами ботанического сада. Такой подход позволяет выстраивать системную работу по уходу за зелеными территориями. Кроме того, при зимней уборке улично-дорожной сети мы старались не складировать снег на газоны и в приствольные зоны. Даже в периоды сильных снегопадов вдоль проезжей части формировался временный буфер, а затем снег оперативно вывозился. Эту практику мы будем продолжать», — отметил глава города Мурманска Иван Лебедев.

Среди основных причин специалисты называют возраст насаждений, дефицит системного ухода, истощение почв, а также высокую транспортную нагрузку. Как отметил директор ПАБСИ Евгений Боровичев, многие посадки в центральной части города были сформированы очень давно и нуждаются в поэтапном обновлении с учетом современных условий городской среды и северного климата.

По итогам обследования подготовлен системный перечень рекомендаций по озеленению. В него вошли удаление сухостойных и усыхающих деревьев, санитарная обрезка, подкормка растений, защитные мероприятия, новые посадки и создание цветочных композиций. Для дальнейшего планирования сформирован геоинформационный слой, который станет основой для системной работы с зелёным фондом.

Отдельное внимание будет уделено качеству дальнейшего ухода за зелеными насаждениями. Сотрудники, которые будут заниматься содержанием и уходом за растениями, проходят обучение на базе Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН им. Н.А. Аврорина. Это позволит выстроить более профессиональную и системную работу с учётом особенностей северных условий.

Рекомендации учёных уже легли в основу проекта реконструкции участка проспекта Ленина в районе пересечения с улицей Профсоюзов. Как сообщила директор АНО «Центр городского развития Мурманской области» Дарья Климова, при формировании новой схемы озеленения акцент сделан на устойчивые виды, способные эффективно развиваться в условиях городской среды и при этом безопасно сосуществовать с инженерными коммуникациями.

По словам Дарьи Климовой, в проекте сохраняются сирень и черемуха как устойчивые для Мурманска виды, однако речь идёт не о крупномерных деревьях: их корневая система не позволяет размещать такие растения в непосредственной близости от подземных инженерных сетей. Основу нового озеленения на этом участке составят венгерская сирень и черемуха Маака — хорошо знакомые и любимые горожанами растения, которые к тому же имеют разный период цветения. Благодаря этому улица будет оставаться цветущей с ранней весны до середины лета.

Дополнительно в проект включены кизильник блестящий и плотные посадки спиреи. Эти растения будут использоваться не только как декоративный элемент, но и как функциональный инструмент организации пространства: они помогут отделить тротуар от велодорожек, сформировать локальные зеленые барьеры и выделить зоны отдыха. Ритмичный характер озеленения обеспечит чередование силуэтов и высот растений, а на некоторых участках предусмотрена точечная посадка белых крокусов, которые будут распускаться сразу после схода снега и станут одними из первых весенних акцентов в городском пространстве.

Особое внимание в проекте на проспекте Ленина уделено инженерно-планировочным решениям, направленным на защиту новых посадок от негативного воздействия дорожной инфраструктуры. Как отметила Дарья Климова, значительная часть деревьев в центре города пострадала именно из-за близости к проезжей части и высокой транспортной нагрузки. Для повышения выживаемости растений создается специальная конструкция, позволяющая максимально отделить зеленую зону от дорожного полотна. Она включает бортовой гранит, перехватывающий дренажный барьер и систему отвода воды в канализацию. Такая конструкция служит техническим препятствием для попадания реагентов и загрязнений в корневую систему деревьев.

Дополнительно используется подсыпка мульчей средней фракции, которая защищает грунт и корни растений, а также формирует аккуратную эстетичную границу между дорогой и озеленением. В совокупности эти меры позволяют создать защитный барьер шириной около одного метра и значительно повысить устойчивость новых насаждений.

Как отмечает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в ходе обсуждения также отмечалось, что Мурманская область рассматривает дополнительные партнёрские проекты в сфере озеленения. В частности, с Фондом Андрея Мельниченко обсуждается возможность определить площадки, где уже совсем скоро могут начаться посадки деревьев и кустарников. Фонд представил опыт озеленения разных городов и подход к созданию зеленых общественных пространств с учётом климата и особенностей конкретных территорий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571000/#&gid=1&pid=5