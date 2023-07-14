Мурманск оказался на 5-м месте в зарплатном рейтинге городов Северо-Запада
Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали вакансии, открытые в Северо-Западном федеральном округе в первом полугодии 2023 года, и составили рейтинг городов с самыми высокими предлагаемыми зарплатами. В него попали несколько десятков населенных пунктов СЗФО, в которых за последние шесть месяцев было открыто не менее тысячи вакансий на hh.ru. В основу анализа легли данные аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах».
Лидером рейтинга стал Усинск (Республика Коми) – по данным за первое полугодие 2023 года, средняя предлагаемая зарплата здесь составила 115288 рублей. Второе место рейтинга заняла Воркута (90318 рублей) на третьем – Кировск (Мурманская область) с зарплатой до 79000 рублей.
Мурманск оказался на 4-м месте в рейтинге: здесь средняя предлагаемая в вакансиях зарплата составила 74852 рубля. За первое полугодие 2023 года в городе было открыто более 16 тысяч вакансий – это 2,4% от всех предложений о работе в СЗФО.
Из всех городов, вошедших в рейтинг, пять относятся к Мурманской области. Так, на 3-е месте оказался Кировск, где средние предлагаемые зарплаты в вакансиях составляют 79038 рублей, на 5-м месте – Мурманск (74852), на 17-м месте – Апатиты (64654), на 18-м месте – Мончегорск (64104), на 34-м – Североморск (58 301 рубль).
В целом по СЗФО средняя предлагаемая зарплата составляет 59000 рублей. Общее количество вакансий в округе за первые шесть месяцев года - около 670 тысяч предложений.
«В ряде городов высокий уровень заработных плат связан с отраслевой спецификой региона, большим количеством вахтовых работников (а их зарплаты могут в 2-3 раза превышать средние зарплаты местных жителей), а также с повышенным спросом на квалифицированный рабочий и производственный персонал. Таких специалистов на рынке критически мало, а вот потребность со стороны работодателей велика - в итоге компании вступают в настоящую зарплатную гонку, чтобы привлечь профессионалов. Кроме того, в статистику попадают и вахтовые вакансии – именно поэтому первое и второе место в рейтинг были занятыми городами, в которых преобладает вахтовый метод работы. Немаловажный фактор при формировании имеет и северная надбавка, которая может существенно повысить уровень дохода. Напомню, ранее наш опрос показал, что более 50% компаний СЗФО намерены до конца года поднять заработные платы своим сотрудникам», - поясняет Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.
Рейтинг городов Северо-Западного ФО по уровню средних предлагаемых заработных плат в вакансиях, I полугодие 2023 года (по данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах»)
|
Город
|
Кол-во
вакансий
|
Средняя ЗП, руб.
|
Доля от СЗФО
|
|
1 559
|
115288
|
0,2%
|
|
1 136
|
90318
|
0,2%
|
|
785
|
79038
|
0,1%
|
|
2 254
|
76356
|
0,3%
|
|
16 015
|
74852
|
2,4%
|
|
1 027
|
73438
|
0,2%
|
|
3 021
|
71843
|
0,5%
|
|
439 254
|
71748
|
65,5%
|
|
1 636
|
71610
|
0,2%
|
10. Сосновый Бор (Ленинградская область)
|
1 979
|
70603
|
0,3%
|
11. Архангельск
|
14 984
|
69992
|
2,2%
|
12. Сыктывкар
|
6 860
|
68876
|
1,0%
|
13. Колпино
|
4 188
|
67591
|
0,6%
|
14. Кировск (Ленинградская область)
|
1 346
|
65447
|
0,2%
|
15. Пушкин
|
2 273
|
65158
|
0,3%
|
16. Выборг
|
2 601
|
64906
|
0,4%
|
17. Апатиты
|
1 571
|
64654
|
0,2%
|
18. Мончегорск
|
923
|
64104
|
0,1%
|
19. Гатчина
|
4 311
|
63525
|
0,6%
|
20. Петрозаводск
|
11 243
|
62648
|
1,7%
|
21. Великий Новгород
|
12 878
|
62227
|
1,9%
|
22. Сестрорецк
|
1 090
|
62000
|
0,2%
|
23. Волхов
|
1 120
|
61589
|
0,2%
|
24. Всеволожск
|
3 870
|
61535
|
0,6%
|
25. Тосно
|
1 771
|
61374
|
0,3%
|
26. Сегежа
|
503
|
61298
|
0,1%
|
27. Вологда
|
17 389
|
61202
|
2,6%
|
28. Мурино
|
1 269
|
60991
|
0,2%
|
29. Кириши
|
1 150
|
60724
|
0,2%
|
30. Калининград
|
26 173
|
60684
|
3,9%
|
31. Красное Село
|
1 075
|
60451
|
0,2%
|
32. Северодвинск
|
2 899
|
60219
|
0,4%
|
33. Череповец
|
11 055
|
59753
|
1,6%
|
34. Североморск
|
811
|
58301
|
0,1%
|
35. Петергоф
|
1 129
|
57801
|
0,2%
|
36. Кудрово
|
1 278
|
57693
|
0,2%
|
37. Псков
|
10 556
|
57146
|
1,6%
|
38. Сортавала
|
628
|
57014
|
0,1%
|
39. Великие Луки
|
1 945
|
55758
|
0,3%
|
40. Боровичи
|
759
|
53191
|
0,1%
|
41. Кондопога
|
573
|
51800
|
0,1%
|
42. Валдай
|
405
|
48071
|
0,1%