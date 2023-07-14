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Мурманская область. Арктика (16+)14.07.23 12:00

Мурманск оказался на 5-м месте в зарплатном рейтинге городов Северо-Запада

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали вакансии, открытые в Северо-Западном федеральном округе в первом полугодии 2023 года, и составили рейтинг городов с самыми высокими предлагаемыми зарплатами. В него попали несколько десятков населенных пунктов СЗФО, в которых за последние шесть месяцев было открыто не менее тысячи вакансий на hh.ru. В основу анализа легли данные аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах».

Лидером рейтинга стал Усинск (Республика Коми) – по данным за первое полугодие 2023 года, средняя предлагаемая зарплата здесь составила 115288 рублей. Второе место рейтинга заняла Воркута (90318 рублей) на третьем – Кировск (Мурманская область) с зарплатой до 79000 рублей.

Мурманск оказался на 4-м месте в рейтинге: здесь средняя предлагаемая в вакансиях зарплата составила 74852 рубля. За первое полугодие 2023 года в городе было открыто более 16 тысяч вакансий – это 2,4% от всех предложений о работе в СЗФО.

Из всех городов, вошедших в рейтинг, пять относятся к Мурманской области. Так, на 3-е месте оказался Кировск, где средние предлагаемые зарплаты в вакансиях составляют 79038 рублей, на 5-м месте – Мурманск (74852), на 17-м месте – Апатиты (64654), на 18-м месте – Мончегорск (64104), на 34-м – Североморск (58 301 рубль).

В целом по СЗФО средняя предлагаемая зарплата составляет 59000 рублей. Общее количество вакансий в округе за первые шесть месяцев года - около 670 тысяч предложений.

«В ряде городов высокий уровень заработных плат связан с отраслевой спецификой региона, большим количеством вахтовых работников (а их зарплаты могут в 2-3 раза превышать средние зарплаты местных жителей), а также с повышенным спросом на квалифицированный рабочий и производственный персонал. Таких специалистов на рынке критически мало, а вот потребность со стороны работодателей велика - в итоге компании вступают в настоящую зарплатную гонку, чтобы привлечь профессионалов. Кроме того, в статистику попадают и вахтовые вакансии – именно поэтому первое и второе место в рейтинг были занятыми городами, в которых преобладает вахтовый метод работы. Немаловажный фактор при формировании имеет и северная надбавка, которая может существенно повысить уровень дохода. Напомню, ранее наш опрос показал, что более 50% компаний СЗФО намерены до конца года поднять заработные платы своим сотрудникам», - поясняет Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Рейтинг городов Северо-Западного ФО по уровню средних предлагаемых заработных плат в вакансиях, I полугодие 2023 года (по данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах»)

Город

Кол-во

вакансий

Средняя ЗП, руб.

Доля от СЗФО
  1. Усинск

1 559

115288

0,2%
  1. Воркута

1 136

90318

0,2%
  1. Кировск (Мурманская область)

785

79038

0,1%
  1. Ухта

2 254

76356

0,3%
  1. 5.     Мурманск

16 015

74852

2,4%
  1. Котлас

1 027

73438

0,2%
  1. Кингисепп

3 021

71843

0,5%
  1. Санкт-Петербург

439 254

71748

65,5%
  1. Тихвин

1 636

71610

0,2%

10. Сосновый Бор (Ленинградская область)

1 979

70603

0,3%

11. Архангельск

14 984

69992

2,2%

12. Сыктывкар

6 860

68876

1,0%

13. Колпино

4 188

67591

0,6%

14. Кировск (Ленинградская область)

1 346

65447

0,2%

15. Пушкин

2 273

65158

0,3%

16. Выборг

2 601

64906

0,4%

17. Апатиты

1 571

64654

0,2%

18. Мончегорск

923

64104

0,1%

19. Гатчина

4 311

63525

0,6%

20. Петрозаводск

11 243

62648

1,7%

21. Великий Новгород

12 878

62227

1,9%

22. Сестрорецк

1 090

62000

0,2%

23. Волхов

1 120

61589

0,2%

24. Всеволожск

3 870

61535

0,6%

25. Тосно

1 771

61374

0,3%

26. Сегежа

503

61298

0,1%

27. Вологда

17 389

61202

2,6%

28. Мурино

1 269

60991

0,2%

29. Кириши

1 150

60724

0,2%

30. Калининград

26 173

60684

3,9%

31. Красное Село

1 075

60451

0,2%

32. Северодвинск

2 899

60219

0,4%

33. Череповец

11 055

59753

1,6%

34. Североморск

811

58301

0,1%

35. Петергоф

1 129

57801

0,2%

36. Кудрово

1 278

57693

0,2%

37. Псков

10 556

57146

1,6%

38. Сортавала

628

57014

0,1%

39. Великие Луки

1 945

55758

0,3%

40. Боровичи

759

53191

0,1%

41. Кондопога

573

51800

0,1%

42. Валдай

405

48071

0,1%

 

 

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