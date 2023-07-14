Мурманск оказался на 5-м месте в зарплатном рейтинге городов Северо-Запада

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали вакансии, открытые в Северо-Западном федеральном округе в первом полугодии 2023 года, и составили рейтинг городов с самыми высокими предлагаемыми зарплатами. В него попали несколько десятков населенных пунктов СЗФО, в которых за последние шесть месяцев было открыто не менее тысячи вакансий на hh.ru. В основу анализа легли данные аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах».

Лидером рейтинга стал Усинск (Республика Коми) – по данным за первое полугодие 2023 года, средняя предлагаемая зарплата здесь составила 115288 рублей. Второе место рейтинга заняла Воркута (90318 рублей) на третьем – Кировск (Мурманская область) с зарплатой до 79000 рублей.

Мурманск оказался на 4-м месте в рейтинге: здесь средняя предлагаемая в вакансиях зарплата составила 74852 рубля. За первое полугодие 2023 года в городе было открыто более 16 тысяч вакансий – это 2,4% от всех предложений о работе в СЗФО.

Из всех городов, вошедших в рейтинг, пять относятся к Мурманской области. Так, на 3-е месте оказался Кировск, где средние предлагаемые зарплаты в вакансиях составляют 79038 рублей, на 5-м месте – Мурманск (74852), на 17-м месте – Апатиты (64654), на 18-м месте – Мончегорск (64104), на 34-м – Североморск (58 301 рубль).

В целом по СЗФО средняя предлагаемая зарплата составляет 59000 рублей. Общее количество вакансий в округе за первые шесть месяцев года - около 670 тысяч предложений.

«В ряде городов высокий уровень заработных плат связан с отраслевой спецификой региона, большим количеством вахтовых работников (а их зарплаты могут в 2-3 раза превышать средние зарплаты местных жителей), а также с повышенным спросом на квалифицированный рабочий и производственный персонал. Таких специалистов на рынке критически мало, а вот потребность со стороны работодателей велика - в итоге компании вступают в настоящую зарплатную гонку, чтобы привлечь профессионалов. Кроме того, в статистику попадают и вахтовые вакансии – именно поэтому первое и второе место в рейтинг были занятыми городами, в которых преобладает вахтовый метод работы. Немаловажный фактор при формировании имеет и северная надбавка, которая может существенно повысить уровень дохода. Напомню, ранее наш опрос показал, что более 50% компаний СЗФО намерены до конца года поднять заработные платы своим сотрудникам», - поясняет Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Рейтинг городов Северо-Западного ФО по уровню средних предлагаемых заработных плат в вакансиях, I полугодие 2023 года (по данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах»)