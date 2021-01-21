Мурманская область. Арктика (16+)21.01.21 12:30
Мурманск оказался в числе лидеров новогодних направлений столичного аэропорта Домодедово
Как сообщает пресс-служба аэропорта Домодедово, лидером новогодних праздников стал Сочи, куда за время каникул улетели 98 тысяч пассажиров. Это на 51 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В общей сложности на Новый год из Домодедово путешествовали 855 тысяч пассажиров. Рост пассажиропотока составил 10 процентов по сравнению с теми же праздниками до пандемии. Кроме Сочи в лидерах новогодних направлений оказались Калининград, Махачкала, Симферополь и Мурманск.
Если суммировать данные по всему 2020 году, то в число самых популярных направлений вошли Геленджик, Калининград, Ростов-на-Дону и Белгород. Трафик на этих рейсах по сравнению с 2019 годом вырос на 23,4 процента и достиг 2,6 миллиона пассажиров.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-
Последние комментарии
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
20.01.21 12:31
А где же наши ряженые (учащиеся МБОУ КШМ)? Почему они не участники месячника оборонно-массовой и спортивной работы? Толку в учебе никакого, но они же о, как, научились на скорость разбирать-собрать А
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся месячник оборонно-массовой и спортивной работы
Андрей
17.01.21 23:34
Если бы там, действительно, кто-то собрался открыть гей-клуб, то, учитывая настроения в обществе, уж точно не стал бы распихивать всем подряд в почтовые ящики рекламу про гей-кухню и гей-музыку. Он
Комментарий к новости:В Мурманске пивной бар кто-то превратил в гей-клуб
Антон
17.01.21 00:15
какое-то неправильное арктик-тв я смотрю, может быть? но 16 января в период с 20 до полуночи никакого фильма не увидел. только повторяющиеся блоки новостей. *** Уважаемый Антон! Мы проверили сегодн
Комментарий к новости:Эксперты расскажут, как накопить на покупку собственного жилья
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах нашего региона отмечается рост цен на морковь, мороженую неразделанную рыбу, куриные яйца-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 1 копейку, евро теряет 18 копеек-PRO Энергетику (18+)-38 градусов! Энергетики работают в режиме повышенной готовности-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 января-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)С 1 сентября штрафы с дорожных камер можно будет оспорить через портал госуслуг