Мурманск определился с победителями конкурса на лучшее новогоднее оформление двора
В областном центре завершился муниципальный этап конкурса на лучшее новогоднее оформление придомовых территорий.
Как сообщает администрация города Мурманска, наибольшее количество баллов набрали пять команд:
ЖСК «Мурманск 85-10» (ул. Скальная, 20),
ТСН «Тройка» (ул. Героев Рыбачьего, 3),
ТСН «Заполярье» (ул. Юрия Гагарина, 35–41),
ТСН «Нагорное» (просп. Кольский, 91–93),
ТСН «ИРБИС» (ул. Капитана Орликовой, 57).
Их работы порадовали не только красотой, но и креативностью, а главное создали настоящее праздничное настроение жителям МКД.
Теперь лучшие из финалистов примут участие в региональном этапе.
