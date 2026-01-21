Мурманск определился с победителями конкурса на лучшее новогоднее оформление двора

В областном центре завершился муниципальный этап конкурса на лучшее новогоднее оформление придомовых территорий.

Как сообщает администрация города Мурманска, наибольшее количество баллов набрали пять команд:

ЖСК «Мурманск 85-10» (ул. Скальная, 20),

ТСН «Тройка» (ул. Героев Рыбачьего, 3),

ТСН «Заполярье» (ул. Юрия Гагарина, 35–41),

ТСН «Нагорное» (просп. Кольский, 91–93),

ТСН «ИРБИС» (ул. Капитана Орликовой, 57).

Их работы порадовали не только красотой, но и креативностью, а главное создали настоящее праздничное настроение жителям МКД.

Теперь лучшие из финалистов примут участие в региональном этапе.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31732&page=1