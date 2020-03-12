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Мурманская область. Арктика (16+)12.03.20 09:15

Мурманск остаётся в пятёрке лидеров среди морских портов РФ по перевалке грузов

Порты Новороссийск, Усть-Луга, Восточный, Приморск и Мурманск, закрепив январское лидерство, по итогам первых двух месяцев 2020 года вновь вошли в пятерку морских портов РФ, лидирующих по грузообороту. Как сообщает пресс-служба «Росморречфлота», абсолютное лидерство по-прежнему за черноморским Новороссийском, перевалившим за январь-февраль 24,876 млн тонн, что на 3,2% меньше показателя аналогичного периода 2019 года. Сухих грузов перевалено 6,898 млн тонн (-1,5%), наливных – 17,978 (-3,8%).

На втором месте так же находится молодой балтийский порт Усть-Луга. Он увеличил перевалку  на 4,1%, перевалив 17,880 млн тонн. Сухие – 6,849 млн тонн (+12%), наливные – 11,031 млн тонн (-0,1%). 

Третье место никому не уступил приморский порт Восточный. Грузооборот за январь-февраль там вырос на 8,7%-  до 12,325 млн тонн. Сухие 6,731 млн тонн (+11%), наливные – 5,593 млн тонн (+6%).

В «спину» дальневосточному гиганту дышит балтийский порт Приморск, который перевалил за два месяца 11,164 млнтонн, показав, второй месяц подряд, самый высокий прирост среди крупных морских портов РФ +22,6%. Сухих не переваливает, наливные, соответственно, 11,164 млнтонн.  

Незамерзающий арктический порт Мурманск замыкает топовый список с перевалкой в объёме 9,700 млн тонн, что на 9,1% меньше прошлогоднего показателя. Сухие – 3,778 млн тонн (-8,7%), налив. – 5,921 млн тонн (-9,3%).  

Традиционный лидер отечественных портовых сводок по динамике роста грузооборота – юный арктический порт Сабетта перевалил за этот период 4,785 млн тонн (+12%). Сухие грузы составили 68,6 тысячи тонн (+53%), наливные – 4,716 млнтонн (+12%).

Россия через разветвленную сеть из 67 морских портов обеспечивает перевозку значительной части отечественных внешнеторговых грузов. Перевалка грузов в российских морских портах до сих остаётся единственным макроэкономическим показателем, не покидающим «зелёную» зону положительного прироста более двух десятилетий подряд.

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