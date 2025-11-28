Мурманск освобождается от отработанных шин

Силами ММБУ «Экосистема» с двух территорий города Мурманска, свободных от прав третьих лиц, вчера были вывезены отработанные автомобильные шины.

Несанкционированные свалки шин в городе-герое возникают повсюду, в том числе на не предназначенных для этого контейнерных площадках, территориях, свободных от прав третьих лиц, и даже на зелёных зонах. Только за 2025 год на площадку временного накопления отходов вывезено 47670 единиц подобных токсичных отходов.

Также в 2025 году ООО «ЭкоЦентр» транспортировало из Мурманска в Череповец 411380 кг шин, ООО «Дмитровский завод РТИ» – 389080 кг в Московскую область для последующей утилизации и создания покрытий для стадионов, детских и спортивных площадок, обуви и других изделий.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31380&page=1