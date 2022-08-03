Мурманск освобождают от автохламa

Сегодня специалистами управления Октябрьского административного округа областного центра вывезен очередной брошенный автомобиль – старый микроавтобус, оставленный владельцем в районе дома №2 по Северному проезду.

– Правилами благоустройства запрещено оставлять разукомплектованные машины на территории города. За это предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей, – прокомментировал заместитель начальника управления Октябрьского административного округа города Мурманска Александр Боянжу. – Сообщить о бесхозном автомобиле, находящемся на территории Октябрьского округа, можно в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Чтобы Мурманск оставался чистым и комфортным для жизни, горожанам стоит ответственнее относиться к имуществу, отслужившему свой срок. Брошенный автомобиль не только мешает проезду, но и может служить источником опасности.

Как сообщает администрация города Мурманска, обращения принимаются по телефонам: 43-33-91 (Ленинский округ); 45-48-70 (Октябрьский округ); 53-94-05 (Первомайский округ).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23109&page=1