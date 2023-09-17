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Мурманская область. Арктика (16+)17.09.23 12:00

Мурманск открывает уникальные возможности для развития логистики, так как способен работать круглый год и не имеет ограничений по размеру судов - Ли Фэнли, генеральный директор Шаньдунской портовой группы

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с генеральным директором крупного портового оператора КНР – ООО «Шаньдунская портовая группа» Ли Фэнли. Стороны обсудили важнейшие направления для развития сотрудничества по расширению действующих логистических маршрутов, а также открытию новых коридоров перевозки грузов.

«Незамерзающий морской глубоководный порт Мурманск – опорный порт российской Арктики, стартовая точка Северного морского пути. Он обеспечивает прямой доступ в Мировой океан и на трассы СМП без прохождения международных проливов. Порт Мурманск – абсолютный лидер по грузообороту среди портов, расположенных вдоль трассы Северного морского пути. Половина грузопотока портов Арктического бассейна приходится на порт Мурманск – это порядка 49,5%», – рассказал губернатор.

Андрей Чибис также отметил, что в 2022 году суммарный грузооборот порта Мурманск составил 56,28 млн тонн, показав рост в 4,7 процента к предыдущему году.

Ли Фэнли подчеркнул, что порт Мурманск открывает уникальные возможности для развития логистики, так как способен работать круглый год и не имеет ограничений по размеру судов.

«У нас есть товары, которые могут поставляться в Россию через Мурманск. Сейчас наши связи становятся более тесными. И мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество», – прокомментировал Ли Фэнли.

Ли Фэнли отметил стратегическую важность Мурманска для развития новых логистических маршрутов между Россией и Китаем, используя возможности СМП, а также выразил заинтересованность совместно с российским партнёром - Группой компаний «Дело» заниматься развитием этого направления.

«С Китаем нас давно объединяют торговые взаимосвязи, появляются новые рынки для наших компаний. По итогам 2022 года он занимает 4-е место среди стран-торговых партнёров региона. Мы планируем и дальше работать над укреплением нашего взаимодействия», – сказал губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Шаньдунская портовая группа была создана в августе 2019 года. Она расположена на восточном побережье Китая в низовье реки Хуанхэ и занимает 1 место по плотности и количеству маршрутов среди портов Северного Китая. По итогам 2022 года пропускная способность терминалов группы достигла 1,6 млрд тонн грузов, мощности по перевалке контейнеров превысили 37 млн TEU. Численность сотрудников группы превышает 60 тысяч человек.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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