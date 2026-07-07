Стартовал второй этап программы «Туризм для своих»12 июля в Мурманске состоится «Рыбный переполох»
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Мурманская область. Арктика (16+)07.07.26 12:30

Мурманск отметил День архитектора на берегу залива — с музыкой, лекциями и разговором о будущем города

В Мурманске прошёл День архитектора — профессиональный праздник, который в этом году состоялся на площадке морского вокзала и объединил не только архитекторов, но и жителей и гостей города.

Площадь и здание морского вокзала на два дня стало пространством встреч, музыки, детского творчества и диалога о городской среде. Праздник, организованный Министерством градостроительства и благоустройства и Центром городского развития Мурманской области, собрал архитекторов, урбанистов, художников, музыкантов, семьи с детьми и всех, кому важен город, в котором они живут. День архитектора здесь стал не только профессиональным событием, но и поводом посмотреть на Мурманск внимательнее — как на северный портовый город с сильным характером и уникальной интонацией.

Старт программе 4 июля задал показ роликов на медиа-кубе, а позже вечер продолжился диджей-сетом «Ритмы Севера #1»: на площадке у залива прозвучал электронный сет, открывший серию летних вечеров электронной музыки «Ритмы залива».

Основная программа прошла 5 июля. Утро началось с практики йоги «Геометрия покоя» у Кольского залива. Параллельно для детей работала «Мастерская юного архитектора»: вместе с архитекторами ребята смастерили парусники из картона, которые затем объединились в символическую флотилию.

Главной темой дня стал разговор о Мурманске — его идентичности, связи с водой, городской среде и будущем. На открытом лектории «Вода как место притяжения» участники обсуждали, почему именно вода остаётся одним из важнейших образов и ресурсов мурманской идентичности. 

Продолжением разговора стал второй блок лектория — «Смыслы Мурманска: архитектура, природа и идентичность». Архитекторы и эксперты представили проекты и концепции, в которых Мурманск осмысляется как северный город со своим уникальным ритмом. Ещё одной важной частью программы стал круглый стол «Фестиваль «Мурманистика» — путь в Мурманск и Арктику».

Завершился День архитектора архитектурной прогулкой и выступлением коллектива «Драм-Там-Там» на пешеходной улице Ленинградской.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570724/#&gid=1&pid=8

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