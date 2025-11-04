Мурманск отметил День народного единства фестивалем традиционных культур

В День народного единства, 4 ноября, основной площадкой массового праздника в областном центре стала площадка лодочной станции на Семёновском озере.

С полудня здесь развернулись палатки и интерактивные площадки фестиваля традиционных культур «Единство и слава России». Члены национально-культурных объединений Мурманска предлагали гостям праздника познакомиться с декоративно-прикладным искусством и кухней своих народов. На сцене в рамках проекта «Венок культур» сменяли друг друга исполнители национальных песен — русских, украинских, татарских, еврейских, молдавских.

В 13 часов у главной сцены начался праздничный митинг-концерт. Со словами приветствия и поздравления к мурманчанам обратились первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко и первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко.

В своём поздравлении Владимир Мищенко отметил, что День народного единства – это дань памяти славным страницам прошлого нашей страны и напоминание, что подлинная сила России – в её многообразии и единстве:

– Сила российского народа в том, что нас, таких разных – представителей сотен национальностей и культур, объединяет общая Родина, общая история и традиции. Мы искренне восхищаемся своими соотечественниками, которые прославляют нашу страну в сфере культуры или в спорте, в науке или технике, - отметил первый заместитель председателя Мурманской областной Думы. - Мы безгранично гордимся теми, кто посвятил себя служению Отечеству, и теми, кто сегодня находится на передовой борьбы за нашу Отчизну. Россия – наш общий дом! И мы готовы его защищать, трудиться ради процветания и благополучия нашего народа, потому что точно знаем – именно от нас зависит, какое наследие мы оставим своим детям.

К поздравлениям присоединились творческие коллективы города-героя, которые исполнили тематические танцевальные и вокально-хореографические композиции. Сводный ансамбль «Дома дружбы» и ансамбль академической песни «Эвридика» совместно исполнили песню «Широка страна моя родная».

Кульминацией праздника стало разворачивание флага Российской Федерации.

