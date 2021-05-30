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Мурманская область. Арктика (16+)30.05.21 10:30

Мурманск отметил День рождения области праздничной программой «На Севере жить!»

29 мая в Мурманске состоялись праздничные мероприятия, посвящённые 83-летию со дня образования Мурманской области. Торжества прошли под лозунгом «На Севере жить!».

На главной площади города расположились тематические площадки, где гости праздника могли покататься на скейте или велосипеде, получить только что изготовленную уникальную монету, сфотографироваться, а также написать поздравление области от своего имени. За самые искренние и тёплые слова автору вручалась награда - брендированный пряник.

В 15 часов стартовала концертная программа, которую представили артисты и коллективы, съехавшиеся в столицу Заполярья из многих уголков Мурмана. Города и муниципальные районы Мурманской области представили собственные творческие поздравления. «Гвоздём» программы стал флэш-моб «На Севере жить!» с участием вокального ансамбля «Тоника» и хореографических коллективов Мурманска и Североморска.

К присутствующим со сцены обратился прибывший на площадь Пять Углов во главе колонны мотоциклистов губернатор региона Андрей Чибис.

«Дорогие друзья! С Днём рождения Мурманской области! У нас суровый край и суровый климат, но настоящие, добрые, сильные и отзывчивые люди. Спасибо вам за это, спасибо, что вы здесь! С праздником, на Севере жить!», - сказал глава области.

Спустившись со сцены, губернатор пообщался с мурманчанами.

Праздник продолжился выступлением петербургской группы «Айова» и дискотекой от DJ Решетникова, сообщает региональное Министерство информационной политики.

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