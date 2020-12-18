Мурманск перенимает положительный опыт реализации проекта создания системы общественного здравоохранения в городе

Сегодня в режиме видеосвязи представители администрации Мурманска пообщались со специалистами из города Ступино. В этом муниципалитете воплощены передовые практики проекта «Здоровые города», который стартовал 18 декабря 2019 года в рамках национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».

Основная его идея состоит в создании модели городского хозяйства, которая положительно отразится на здоровье населения. Эксперты пришли к выводу, что на 80% общественное здоровье зависит от тех условий, в которых человек рождается, развивается, учится, работает, отдыхает и стареет.

Группа специалистов из Мурманска и области прошла обучение в Ступино в феврале 2020 года. Сегодня им вручили сертификаты. Полученные знания позволят вывести реализацию проекта «Здоровые города» в столице Заполярья на новый уровень.

– Это ровно то, что нужно людям. Особенно во время пандемии. Это касается не только старшего поколения, а каждого из нас, – говорит глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Совместно со Ступинским учебным центром мы сможем привлечь в свои ряды как можно больше единомышленников уже в 2021 году. У нас есть силы эту программу реализовать.

На встрече также обсудили вопросы, связанные с подготовкой дополнительных специалистов для реализации проекта «Здоровые города» в Мурманске.