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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.20 12:15

Мурманск покинул список ТОП-5 портов-лидеров РФ по перевалке

По итогам пяти месяцев 2020 года топовую пятерку морских портов РФ по объему грузооборота составили порты Новороссийск, Усть-Луга, Восточный, Приморск и Большой порт Санкт-Петербург.

Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, бессменным лидером отечественной перевалки остаётся черноморский Новороссийск. Порт оставил позади негативный тренд последних месяцев, перевалив за январь-май 63,685 млн тонн, что на 2,2% превышает показатель аналогичного периода 2019 года. Сухих грузов перевалено 17,962 млн тонн (+12%), наливных – 45,723 млн тонн (-1%).

Второе место сохраняет балтийский порт Усть-Луга. Увеличение объёма перевалки скромное (+0,1%), перевалено 45,297 млн тонн. Сухие – 18,572 млн. тонн (+8%), наливные – 26,725 млн тонн (-4,6%).

Третье место удерживает тихоокеанский порт Восточный. Грузооборот там вырос на 7,6% - до 32,905 млн тонн. Сухие составили 17,974 млн тонн (+6%), наливные – 14,932 млн тонн (+9%).

На четвертом идёт балтийский порт Приморск, который перевалил за 5 месяцев 27,876 млнтонн, показав в очередной раз самый высокий прирост среди крупных морских портов РФ (+14,1%).

Большой порт Санкт-Петербург, опередивший своего традиционного соперника, арктический Мурманск, в борьбе пятое место, замкнул топовый список с перевалкой в объёме 24,922 млн тонн, что на 0,3% меньше прошлогоднего показателя. Сухие грузы составили 20,170 млн тонн (-5%), налив. – 4,752 млн тонн (+26%).    

Арктический флагман портовых сводок по динамике – самый молодой в стране порт Сабетта, перевалил 12,022 млн тонн (+5,6%). Сухие грузы, в основном для продолжающегося строительства, составили 181,1 тысячи тонн (+16%), наливные, в основном экспортный СПГ  – 11,841 млн тонн (+6%).

 

 

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