Больше всех Новый год любят дизайнеры, учителя и логисты«А+»: Мурманская область в числе лидеров федерального рейтинга энергоэффективности
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)20.12.23 13:00

Мурманск получил 23 новых автобуса: символический старт дал губернатор Андрей Чибис

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Мурманске вышли на линию новые автобусы, которые ранее передал региону Президент России Владимир Путин. В рамках торжественной церемонии губернатор Андрей Чибис передал ключи руководителю АО «Электротранспорт» Сергею Коробкову.  

«Мурманск получил 23 новых автобуса. Мы считаем, что северяне должны ездить в тёплом, безопасном и уютном транспорте, поэтому методично обновляем парк автобусов и троллейбусов. В следующем году программу продолжим, чтобы в значительной степени закрыть вопрос. С учётом этих автобусов, в Мурманске уже обновлено 84%, и это транспорт не старше 5 лет. А по области – на 88%. Часть муниципалитетов обновлены на 100%. Это заметно по обратной связи от людей. Мы внимательно следим в региональной системе управления транспортом, как новая техника работает, и видим хороший результат», – подчеркнул губернатор.     

Транспорт закуплен в рамках масштабной региональной программы обновления пассажирского автопарка «Транспорт Севера» при поддержке президента и правительства РФ на средства специальных казначейских кредитов. Программа реализуется в рамках плана «На Севере – жить» с 2021 года, за это время с использованием средств областного бюджета для Мурманска приобретено 55 троллейбусов и 69 автобусов, всего в регионе обновлено 233 единицы общественного транспорта. 

«По оценкам специалистов-профильников, то, насколько мы уже обновили транспорт в области и в городе, – один из самых достойных показателей в стране. Мы консолидируем все ресурсы: что можем – получаем из федерального бюджета, благодаря решениям президента Владимира Путина, но в основном обновление делается за счёт областного бюджета. Для нас это один из ключевых приоритетов», – отметил губернатор.   

Глава региона осмотрел автобусы, пообщался с водителями, которые высоко оценили комфорт нового транспорта для эксплуатации, а также дал символический старт выезду нового транспорта на улицы города. Новые автобусы будут обслуживать маршруты №10А «ул. Героев Рыбачьего – завод «Севморпуть», №19 «ул. Крупской – Морской вокзал», №25 «Семеновское озеро – Молокозавод», №29 «ул. Фрунзе – ул. Мира». 

«В числе полученных – 20 автобусов большой вместимости, и три – средней. Это шаг вперед по сравнению с теми, которые у нас были раньше. Они лучше по салону, отоплению и другим позициям. «ЛиАЗы» большой вместимости – также тёплые. Все они готовы к работе. Мы своими силами перегоняли их с завода в Московской области, и полностью испытали, проверили ходовые качества. После выхода на линию средний возраст нашего транспорта будет четыре года, и это очень хороший показатель. Поставку выполнила фирма «Современные транспортные технологии», и две машины – «Сберлизинг», – рассказал генеральный директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков.    

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках мероприятия губернатор посетил новый современный ремонтный цех АО «Электротранспорт», который скоро будет введён в эксплуатацию. Его площадь – 300 квадратных метров, два машиноместа, токарный и шиномонтажный участок. Цех позволит обслуживать автобусы большой вместимости.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рекрутинг 2023: тренды и перспективы
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Владимир Шумкин
15.12.23 21:52
А у кого вы взяли информацию о 4 конференции " Природа и культура Севера" Дайте, пожалуйста, их мейл и я к ним обращусь. *** На этом мероприятии были журналисты телередакции "Арктик-ТВ", поэтому Вы
Комментарий к новости:Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье
Евгений Викторович
15.12.23 18:28
Мечтателям, называющим такой размер МРОТ, надо сразу же говорить о повышенном размере платы за ЖКУ и цены на куриные яйца. И все останутся при своих интересах: мы уже были в период перестройки милли
Комментарий к новости:Москва и Владивосток — за МРОТ более 45 тысяч рублей в месяц
Шумкин Владимир
15.12.23 14:39
Уважаемая редакция, буду очень признателен, если пришлёте (при наличии) полную запись экскурсионного выступления Павла Иванова во время конференции 14.12.2023 в МОКМ. *** Наши журналисты не работали
Комментарий к новости:В Мурманске стартовала пятая научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие арктических регионов»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как трудоустроить сотрудника, находящегося за рубежом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Годовая инфляция в ноябре в Мурманской области составила 7,4%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 47 копеек, доллар укрепляется почти на 32 копейки-PRO Энергетику (18+)«А+»: Мурманская область в числе лидеров федерального рейтинга энергоэффективности-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Платить пособие по безработице будут по-новому, но отказ от подходящей работы предусматривает санкции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика