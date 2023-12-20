Мурманск получил 23 новых автобуса: символический старт дал губернатор Андрей Чибис

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Мурманске вышли на линию новые автобусы, которые ранее передал региону Президент России Владимир Путин. В рамках торжественной церемонии губернатор Андрей Чибис передал ключи руководителю АО «Электротранспорт» Сергею Коробкову.

«Мурманск получил 23 новых автобуса. Мы считаем, что северяне должны ездить в тёплом, безопасном и уютном транспорте, поэтому методично обновляем парк автобусов и троллейбусов. В следующем году программу продолжим, чтобы в значительной степени закрыть вопрос. С учётом этих автобусов, в Мурманске уже обновлено 84%, и это транспорт не старше 5 лет. А по области – на 88%. Часть муниципалитетов обновлены на 100%. Это заметно по обратной связи от людей. Мы внимательно следим в региональной системе управления транспортом, как новая техника работает, и видим хороший результат», – подчеркнул губернатор.

Транспорт закуплен в рамках масштабной региональной программы обновления пассажирского автопарка «Транспорт Севера» при поддержке президента и правительства РФ на средства специальных казначейских кредитов. Программа реализуется в рамках плана «На Севере – жить» с 2021 года, за это время с использованием средств областного бюджета для Мурманска приобретено 55 троллейбусов и 69 автобусов, всего в регионе обновлено 233 единицы общественного транспорта.

«По оценкам специалистов-профильников, то, насколько мы уже обновили транспорт в области и в городе, – один из самых достойных показателей в стране. Мы консолидируем все ресурсы: что можем – получаем из федерального бюджета, благодаря решениям президента Владимира Путина, но в основном обновление делается за счёт областного бюджета. Для нас это один из ключевых приоритетов», – отметил губернатор.

Глава региона осмотрел автобусы, пообщался с водителями, которые высоко оценили комфорт нового транспорта для эксплуатации, а также дал символический старт выезду нового транспорта на улицы города. Новые автобусы будут обслуживать маршруты №10А «ул. Героев Рыбачьего – завод «Севморпуть», №19 «ул. Крупской – Морской вокзал», №25 «Семеновское озеро – Молокозавод», №29 «ул. Фрунзе – ул. Мира».

«В числе полученных – 20 автобусов большой вместимости, и три – средней. Это шаг вперед по сравнению с теми, которые у нас были раньше. Они лучше по салону, отоплению и другим позициям. «ЛиАЗы» большой вместимости – также тёплые. Все они готовы к работе. Мы своими силами перегоняли их с завода в Московской области, и полностью испытали, проверили ходовые качества. После выхода на линию средний возраст нашего транспорта будет четыре года, и это очень хороший показатель. Поставку выполнила фирма «Современные транспортные технологии», и две машины – «Сберлизинг», – рассказал генеральный директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках мероприятия губернатор посетил новый современный ремонтный цех АО «Электротранспорт», который скоро будет введён в эксплуатацию. Его площадь – 300 квадратных метров, два машиноместа, токарный и шиномонтажный участок. Цех позволит обслуживать автобусы большой вместимости.

Фото: https://gov-murman.ru