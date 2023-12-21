Мурманск получит дополнительную дотацию из областного бюджета для обеспечения сбалансированности бюджета

Заполярная столица получит дополнительную дотацию из бюджета Мурманской области в размере 261 млн рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Мурманска в 2023 году.

Дополнительное финансирование позволит муниципалитету выполнить в полном объёме ряд социально значимых обязательств, в том числе по выплатам заработных плат работникам «указных» категорий в связи с ростом среднего дохода от трудовой деятельности.

Соответствующий проект постановления правительства подготовлен по поручению губернатора Андрея Чибиса.

Как сообщает Министерство финансов Мурманской области, ранее глава региона подписал документ о выделении дотации в размере 522 млн рублей из резервного фонда правительства области в целях компенсации выпадающих доходов бюджета Мурманска.

Фото: https://gov-murman.ru