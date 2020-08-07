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Мурманская область. Арктика (16+)07.08.20 12:15

Мурманск, Полярные Зори и Кольский район возглавили рейтинг муниципальных образований региона по итогам реализации механизмов поддержки СО НКО

Министерство экономического развития Мурманской области впервые оценило работу органов местного самоуправления в сфере содействия развитию некоммерческого сектора в социальной сфере.

Рейтингование проводилось по системе из 15 показателей, которые в комплексе оценивают действующую систему мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на местном уровне. Среди них: имущественная, финансовая и консультационная поддержка, внедрение конкурентных механизмов при оказании социальных услуг.

Из 17 муниципальных образований в ТОП-3 вошли Мурманск, Полярные Зори и Кольский район. Замыкают рейтинг город Оленегорск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск.

Рейтинг будет формироваться ежегодно, что позволит в динамике отслеживать эффективность механизмов работы с СО НКО на муниципальном уровне, а для органов местного самоуправления итоги рейтинга станут инструментом для повышения эффективности работы с «третьим» сектором.

Более подробно с итогами рейтинга можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития Мурманской области.

Рейтинг муниципальных образований проводился в соответствии с распоряжением правительства Мурманской области от 24.06.20219 №135-РП «О рейтинге муниципальных образований Мурманской области по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и доступу негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, финансируемых за счет средств местных бюджетов».

 

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