Мурманск поможет бизнесу

Сегодня состоялось подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в области содействия малому и среднему предпринимательству между администрацией города Мурманска и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Мурманской области.

В документе свои подписи поставили глава администрации города Мурманска Евгений Никора и уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурманской области Елена Тихонова.

– Сегодня наиболее актуальным вопросом является выработка мер по поддержке бизнеса в сложных современных условиях, – отметила Елена Тихонова. – Соглашение послужит легитимизации нашей деятельности, мы закрепляем наши отношения в защите прав предпринимателей Мурманска.

– Администрация города Мурманска и я лично понимаем, что предпринимателям очень тяжело сегодня, – прокомментировал Евгений Никора. – На муниципальном уровне мы будем реализовывать дополнительные меры поддержки. Подчеркну, что когда мы говорим о поддержке малого и среднего бизнеса, то важно понимать, что речь идет и о сохранении рабочих мест.

Администрацией города Мурманска разработаны мероприятия, направленные на информационную, имущественную и финансовую поддержку предпринимателей города Мурманска.

Так, в рамках имущественной поддержки, предприниматели получат, как минимум, отсрочку по платежам за аренду муниципального имущества. В рамках конкурсов финансовой поддержки для начинающих и действующих предпринимателей города Мурманска расширен перечень затрат за счет муниципальных грантов и субсидий. Суммы субсидий увеличены. Установлен приоритет для предпринимателей, чья сфера деятельности включена в перечень наиболее пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Специалистами комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска осуществляется информационно-консультационная поддержка для предпринимателей. Информацию о видах и мерах поддержки предприниматели города Мурманска могут получить по телефону 45-94-75, электронной почте (ekonomika@citymurmansk.ru) или на Портале информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при администрации города Мурманска (mp.murman.ru.)

Кроме того, на портале информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при администрации города Мурманска представлена сводная информация о комплексе мер поддержки, с указанием нормативно-правовых актов, регулирующих порядок их предоставления, а также контактных данных организаций, администрирующих указанные меры.