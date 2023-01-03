Мурманск посетил главный Дед Мороз страны

В Мурманске поезд пробыл с 11.20 до 17.00. Юных северян и их родителей на вокзале ждала программа с участием артистов и аниматоров, погружающая в атмосферу новогодней сказки. На время стоянки поезда работали вагоны свободного посещения: лавка и фотокупе, вагон-ресторан и вагон-буфет. Все желающие северяне смогли принять участие в анимационной программе.

Столица Мурманской области стала одной из точек маршрута праздничного поезда, который путешествует по городам России с 22 октября.

«Поезд Деда Мороза» – празднично оформленная передвижная резиденция, в которой главный зимний волшебник путешествует по разным городам – от Великого Устюга до Благовещенска – и дарит новогоднее настроение жителям страны. В составе поезда 19 вагонов: салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и другие. Во главе поезда – празднично украшенный локомотив. Общая протяжённость маршрута в этом году составляет более 33 тысяч километров и включает 70 городов.

В Мурманске поезд пробыл с 11.20 до 17.00. Юных северян и их родителей на вокзале ждала программа с участием артистов и аниматоров, погружающая в атмосферу новогодней сказки. На время стоянки поезда работали вагоны свободного посещения: лавка и фотокупе, вагон-ресторан и вагон-буфет. Все желающие северяне смогли принять участие в анимационной программе.

Как сообщает региональное Министерство культуры, наш регион впервые был включён в программу следования поезда в прошлом году. Тогда передвижную резиденцию новогоднего волшебника посетили более 3000 северян и их родителей.