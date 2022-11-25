Мурманск представлен на IV Международном муниципальном форуме БРИКС+

Делегация администрации города Мурманска принимает участие в мероприятиях IV Международного муниципального форума БРИКС+, который проходит 24-26 ноября в Санкт-Петербурге.

Участники – общественные деятели, политики, предприниматели, лидеры мнений и научные эксперты более чем из 40 стран – в тематических блоках обсуждают «зелёную» энергетику, цифровую трансформацию, национальные цели развития, урбанизацию, импортозамещение.

– Среди принципиально важных для нас тем – повышение качества городского среды, вопросы раскрытия экономического, туристического, культурного и образовательного потенциала городов, – подчеркнул глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Многопрофильная программа форума направлена на интеграцию положительного мирового опыта, реализацию государственных задач на местах, развитие социального и экономического благосостояния муниципальных территорий, внедрение информационных, цифровых и инновационных технологий в каждодневную деятельность крупных городов.

В рамках форума глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин встретился с мэром города Аланьи (Турецкая Республика) господином Адемом Муратом Южелом, стороны обсудили дальнейшее взаимодействие городов-побратимов в сфере культуры, спорта и развития экономики.

Ещё одна встреча представителей администрации города Мурманска состоялась с коллегами из Минска - заместителем председателя Минского городского исполнительного комитета Надеждой Лазаревич и главой администрации Московского района города Минска Татьяной Колядко.

– Побратимские связи столицы Арктики и столицы Республики Беларусь развиваются особенно активно. Например, мы ведем активное деловое сотрудничество по вопросу обновления парка автобусов и троллейбусов ведущего предприятия общественного транспорта Мурманска – компании «Электротранспорт» и по закупке дорожной техники для «Управления дорожного хозяйства», - отметил Юрий Сердечкин.

Города-герои Мурманск и Минск намерены и впредь поддерживать деловые связи между предприятиями и дружеские отношения между городами.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23735&page=1