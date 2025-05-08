Мурманск преображается ко Дню Победы
С конца апреля — начала мая в городе-герое активно ведутся работы по праздничному оформлению заполярной столицы. Встретить День Великой Победы Мурманск должен достойно.
Как отмечает администрация города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства» развешивает флаги, наряду с уборкой дорог общего пользования, пешеходных связей приводит в порядок территории мемориальных объектов, воинского захоронения, памятники и таблички.
МАУК «Мурманские городские парки и скверы» устанавливает флажные и праздничные конструкции, растяжки, вешает штендеры с названиями городов-героев, наводит чистоту в общественных зонах отдыха, оформляет флагами объекты благоустройства.
Всего областной центр украсят почти 8,5 тысячи флагов.
По городским маршрутам уже курсируют троллейбусы АО «Электротранспорт», украшенные символикой Победы.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29911&page=1