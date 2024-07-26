Мурманск претендует на звание культурной столицы России

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в России выбирают «Культурную столицу 2026 года». Среди кандидатов — Мурманск, Владивосток, Вологда, Екатеринбург и другие города нашей страны.

Голосование за культурную столицу года проходит по двум направлениям: народное голосование и экспертная оценка. В народном голосовании может принять участие любой житель страны с подтверждённой учётной записью на госуслугах. Эксперты выбирают город-победитель, оценивая активность и качество культурной жизни города.

Победитель народного голосования получит специальный приз на итоговом мероприятии в декабре 2024 года.

Впервые конкурс «Культурная столица года» прошёл в 2023 году, где победителями стали Нижний Новгород и Грозный.

Чтобы проголосовать, необходимо войти на Платформу обратной связи (ПОС) через свою учётную запись на портале «Госуслуги». Далее из списка городов, участвующих в конкурсе, выберите до 5 населённых пунктов, за которые хотите проголосовать, и нажмите кнопку «Отправить». На экране появится уведомление о том, что ваш голос учтён.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/