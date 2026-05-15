Мурманск примет крупный форум, посвящённый инвестициям и франчайзингу

21 мая в Мурманске на площадке центра «Мой бизнес» состоится крупный форум «Инвестиции в свой бизнес. Франчайзинг». Он объединит руководителей и основателей франчайзинговых сетей, инвесторов, девелоперов, владельцев торговых центров, предпринимателей, а также экспертов в области права, маркетинга и финансов.

Участники обсудят актуальные тенденции рынка, устойчивые франчайзинговые модели, а также развитие бизнеса в сегментах общественного питания, медицины, индустрии красоты, развлечений и детских проектов.

Участие в форуме бесплатное по предварительной регистрации на сайте. Регистрация проводится до 20 мая.

Форум «Инвестиции в свой бизнес. Франчайзинг» стоит посетить:

- планирующим открыть бизнес по франшизе;

- предпринимателям, желающим открыть бизнес в новой сфере по проверенной модели;

- инвесторам, готовым открывать заведения сильнейших российских франшиз;

- представителям франшиз для обмена практикой и знакомствами.

Деловая программа пройдёт с 10.30 до 18.00 и будет включать три пленарных сессии: выбор качественной франшизы; выбор локации; мифы и реальность.

Значимой частью форума станут выставка франшиз и переговорные сессии между франчайзерами и потенциальными инвесторами. Своё участие в форуме уже подтвердили такие бренды, как 1С, «Союзмультфильм», «Сыроварня», «Росинтер Ресторантс», «БлинБери», «Kosmo Kids», «Айкрафт Оптика», «Stars Coffee», «One Price».

