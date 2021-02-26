Мурманск примет полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» с 8 по 10 апреля

Полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдёт в столице Заполярья с 8 по 10 апреля.

«Мы готовимся не только принять профессионалов туристской отрасли, но и максимально использовать этот шанс на благо развития туризма Мурманской области. Лидеры туризма региона войдут в экспертный совет конкурса, а муниципалитеты готовят кейсы, которые будут выданы участникам в качестве заданий», - прокомментировал председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Напомним, Мурманск вошел в число шести российских городов, получивших право принять в этом году очные полуфиналы конкурса. При отборе учитывались как количество заявок на конкурс от региона, так и его туристический потенциал, а также активность со стороны профильных органов власти субъекта.

Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Его цель – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России. Конкурс «Мастера гостеприимства» проводится при поддержке Ростуризма, Росмолодежи и Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ).

«С большим нетерпением ждём проведения полуфиналов второго сезона, когда мы сможем познакомиться с каждым участником. Полуфиналы – это всегда невероятная, уникальная атмосфера творчества и креатива, это акселератор проектов и площадка для нетворкинга среди участников и наставников. В рамках «Мастеров гостеприимства» конкурсанты не просто представляют свои проекты, но и получают обратную связь от экспертов, часто объединяются с другими участниками для реализации существующих проектов и генерации новых», – сообщил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Грант Бабасян.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам соревнований будут определены 200 финалистов, которые поборются за гранты на реализацию проектов в специальных номинациях от партнеров конкурса.

Также в этом году также запущен новый трек «Мастера гостеприимства. Студенты». Как пояснил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, эта номинация откроет молодым людям новые возможности для создания собственных проектов, которые станут вкладом в развитие регионов. Даты и центры проведения полуфиналов направления будут объявлены позднее.