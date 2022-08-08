Мурманск примет участников первого чемпионата профессионального мастерства по северным профессиям

10 августа в Мурманской области стартует Чемпионат профессионального мастерства по северным профессиям. Об этом сообщил в рамках оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Соревнования пройдут по 15 компетенциям: от медицинского и социального ухода до геопространственных технологий.

«Чемпионат проводится в России впервые и почетно, что такое важное мероприятие пройдёт в столице Арктики - Мурманске. Мы примем более 400 человек: участников, экспертов и гостей из 9 регионов Арктической зоны», - рассказал Андрей Чибис и пожелал участникам от Мурманской области удачи.

Завершится чемпионат 14 августа награждением победителей и призёров.

Подробнее о соревнованиях рассказал заместитель губернатора Юрий Фомин, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/