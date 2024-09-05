Мурманск примет всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Новое поколение»

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Новое поколение» проведут в Легкоатлетическом манеже Мурманска с 7 по 10 сентября.

На 6 сентября у гимнасток запланирована официальная тренировка. Торжественная церемония открытия состоится 9 сентября в 17.00. В спортивных дисциплинах «многоборье» и «групповое упражнение - многоборье» состязаться предстоит юниоркам в возрастной категории 12-13 лет и девочкам в возрастной категории 10-11 лет.

В соревнованиях примут участие более 600 гимнасток из 23 регионов нашей страны. Мурманскую область представят около 150 лучших спортсменок. Это гимнастки из Мурманска, Гаджиево, Кандалакши и Мончегорска.

Соревнования будут проводиться под руководством заслуженного тренера России, главного тренера РФСО «Спартак», старшего тренера юниорской сборной команды России по художественной гимнастике Екатерины Сиротиной, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/