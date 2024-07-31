Мурманск примет всероссийский фестиваль дронов «Дотянуться до неба»

Всероссийский фестиваль дронов «Дотянуться до неба» состоится 13 и 14 сентября на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки в Мурманске. Об этом 29 июля сообщили на заседании правительства Мурманской области.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, заседание регионального правительства при участии представителей Мурманского арктического университета, Муниципального ресурсного центра города Мурманска по обучению пилотированию БПЛА и Федерации гонок дронов России было посвящено развитию беспилотных авиационных систем в Мурманской области. Отдельную региональную программу поручено разработать всем субъектам в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». В ближайшие пять лет должна сформироваться новая отрасль, связанная с производством и использованием гражданских беспилотников.

«Важно, что в Мурманской области уже готовят кадры для отрасли Мурманский колледж экономики и информационных технологий, технопарк «Кванториум», Ресурсный Центр г. Мурманска по обучению пилотированию беспилотных летательных аппаратов, Североморский кадетский корпус, Центр подготовки операторов дронов на базе полка Северного флота, Центр опережающей профессиональной подготовки на базе Мурманского строительного колледжа, Мурманская база авиационной охраны лесов, центр воин «ВОИН» на базе центра «На Севере – жить», – отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Заместитель губернатора Ольга Вовк стала основным докладчиком заседания. По её словам, нацпроектом предусматриваются более 10 мер поддержки от Минпромторга, Минпросвещения и Минтранса России. Это субсидии, гранты и льготы для производителей, образовательных учреждений, научно-исследовательских организаций, авиационных предприятий и других участников процесса. Как отметила Ольга Вовк, комплекс мер постоянно пополняется, и потребителям важно следить за обновлениями.

«К 2029 году в Мурманской области планируется открыть порядка пяти новых посадочных площадок для дронов», – сообщила Ольга Вовк.

На базе Мурманского арктического университета планируется открыть технопарк для разработки новых технологий в сфере беспилотной авиации, а в звене среднего профессионального образования – ввести не менее двух образовательных программ.

В работе заседания принял участие в режиме ВКС глава регионального парламента Сергей Дубовой.

- Обсуждалась очень важная тема, - подчеркнул Сергей Дубовой. – Вопросы развития беспилотных авиационных систем представляют особый интерес для экономики области, для решения комплекса задач в различных сферах деятельности. Очевидные перспективы и дополнительные возможности открываются для молодежи и предпринимателей. И работа муниципального ресурсного центра Мурманска по обучению пилотированию БЛА – наглядный пример большой заинтересованности юных северян в этой новой сфере. Уверен, активное внедрение передовых технологий будет служить на благо всем жителям Заполярья.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Оксана Демченко поручила привлекать к образовательным программам молодёжь, а также проработать вопросы материально-технического обеспечения образовательных организаций.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/