Мурманск принимает делегацию города-героя Новороссийска

Столицу Кольского Заполярья с официальным визитом посетили первые лица Новороссийска — глава муниципального образования городской округ город-герой Новороссийск Андрей Кравченко и его первый заместитель Эльвира Кальченко.

Программа пребывания гостей в Мурманске стартовала 23 июня — Эльвира Кальченко приняла участие в телемосте школьников-участников «Движения Первых» двух городов.

24 июня Андрей Кравченко и глава города Мурманска Юрий Сердечкин на площадке Центра управления регионом (ЦУР) подписали протокол о намерениях установления сотрудничества — рамочный документ, предполагающий дальнейшее наполнение конкретным содержанием. В числе потенциальных направлений взаимодействия глава Новороссийска назвал летний отдых мурманских детей на черноморском побережье Краснодарского края и выход на новороссийский рынок мурманской рыбопродукции.

В ЦУРе гостям были представлены наработки Мурманской области в сфере цифровизации управления процессами жизнеобеспечения региона.

В перерыве между мероприятиями по инициативе Андрея Кравченко главы городов-героев совместно посетили мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны и почтили память павших за свободу и независимость Отечества.

Затем в деловом центре «Арктика» состоялась встреча делегации Новороссийска с мурманским бизнес-сообществом. В живом диалоге руководителей южного города с предпринимателями наметились возможные сферы будущего сотрудничества. Так, помимо рыбного бизнеса и туризма, интерес гостей вызвали предложения в сфере народных ремесел и сбора лекарственных растений.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30282&page=1