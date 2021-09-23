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Мурманская область. Арктика (16+)23.09.21 14:00

Мурманск принимает Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Новое поколение»

22 сентября в Легкоатлетическом манеже Мурманска состоялась торжественная церемония открытия Всероссийских соревнований по художественной гимнастике «Новое поколение». Такой турнир Мурманская область принимает уже второй раз. Впервые в регионе он прошёл в 2016 году.

«Здорово, что Мурманск в очередной раз стал местом притяжения спортсменов из 22 регионов страны. Для нас большая честь принимать такие соревнования. Мы умеем это делать и, конечно, системно поддерживаем спорт. И буквально сегодня на заседании правительства региона обсуждали меры его поддержки. Так, дополнительные ресурсы мы выделяем, в том числе и Федерации художественной гимнастики Мурманской области, как и наши партнёры. Например, компания «ФосАгро». А художественная гимнастика очень популярна в наших городах, так что будем поддерживать и этот вид спорта», – отметил губернатор Андрей Чибис.

До 25 сентября в Легкоатлетическом манеже Мурманска выступят 530 спортсменок из 22 регионов страны. За право стать лучшими в индивидуальной программе и групповых упражнениях, таких как скакалка и мяч, соревнуются участницы 11-15 лет. Награждение сильнейших состоится 24 сентября.

Всероссийские соревнования «Новое поколение» проводятся в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год, утверждённым приказом Министерства спорта Российской Федерации. Турнир проводит Российское физкультурно-спортивное общество «Спартак».

Также мероприятие является единственными в году отборочными соревнованиями на самые крупные старты страны: ВС «Юные гимнастки», ВС «Надежды России», Первенство России, Чемпионат России и Кубок России, где у лучших гимнасток есть шанс попасть в сборную команду России.

В 2019 году в соревнованиях «Новое поколение» приняло участие рекордное количество спортсменок – 1100 человек. Важно, что вместе с числом участниц, растёт их уровень. Победители и призёры турнира становятся мастерами спорта, в том числе международного класса.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области отделения по художественной гимнастике открыты в девяти спортивных школах Мурманска, Мончегорска, Кировска, Кандалакши, Гаджиева и Снежногорска. В спортивных учреждениях в настоящее время занимаются более 1200 спортсменок.

 

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