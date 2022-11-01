Мурманск присоединился к патриотической акции «Огненные картины»

Она посвящена 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Старт акции был дан у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Здесь в торжественной обстановке прошла церемония передачи частички Вечного огня.

От его пламени в Мурманске зажгли около двух тысяч свечей. У памятника воинам Полярной дивизии на проспекте Героев-североморцев волонтёры выложили из свечей инсталляцию в виде Георгиевской ленты и фразу «Север помнит».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23622&page=1