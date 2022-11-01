Мурманская область. Арктика (16+)01.11.22 22:10
Мурманск присоединился к патриотической акции «Огненные картины»
Она посвящена 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.
Старт акции был дан у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Здесь в торжественной обстановке прошла церемония передачи частички Вечного огня.
От его пламени в Мурманске зажгли около двух тысяч свечей. У памятника воинам Полярной дивизии на проспекте Героев-североморцев волонтёры выложили из свечей инсталляцию в виде Георгиевской ленты и фразу «Север помнит».
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23622&page=1
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Последние комментарии
Мария
25.10.22 13:45
Молодцы ребята, гордимся вами)))
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
24.10.22 21:03
Здравствуйте, мурманчане и гости земли Кольской. Учащиеся МБОУ КШМ приняли участие в митинге, приуроченном к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье! КШМ помнит, КШМ гордится! И именно
Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
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