Мурманск присоединился к проекту «Бумажная помощь»

В заполярной столице появились первые три бокса для сбора макулатуры от благотворительной общественной организации «Зелёный полюс». Экомодули расположены возле крупных торговых центров.

«Бумажная помощь» – проект по сбору макулатуры от населения и организаций на условиях социальной мотивации к общественно полезному действию. Акция зародилась в Вологде в апреле 2016 года, в настоящий момент активно реализуется в самых разных регионах страны.

– В Мурманске очень трепетно относятся ко всем экологическим инициативам, поэтому проект «Бумажная помощь» получил полную поддержку со стороны администрации Мурманска, – рассказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Наша цель – 67 экобоксов во всех округах областного центра. От мурманчан всегда был большой запрос на точки сбора макулатуры, предполагаю, что на переработку будут собирать примерно 10 тонн в месяц.

Все вырученные средства будут направлены в помощь детям и молодым людям с особенностями развития здоровья, в частности, на организацию и развитие адаптивных видов спорта для них.