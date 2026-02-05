Мурманск присоединился к Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается»

Детская библиотека №5 областного центра приняла участие во Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается».

Юные мурманчане в ходе мероприятия ознакомились с хронологией Сталинградской битвы в годы Великой Отечественной войны и историей создания мемориального комплекса «Мамаев курган».

Для детей прозвучали отрывки из произведений Сергея Алексеева — писателя-историка, чьи книги доступно, специально для детей, рассказывают о войне.

В конце встречи павших героев почтили минутой молчания.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31828&page=1