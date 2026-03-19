Мурманск присоединился к Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»

Вчера в городе-герое прошла необычная акция: родители старшеклассников, министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, заместитель главы города Мурманска Виктория Могила, председатель комитета по образованию администрации города Мурманска Светлана Воробьева, депутаты Совета депутатов города Мурманска Андрей Савенков и Любовь Лычкина на один день снова стали учениками, сдающими выпускной школьный экзамен.

Площадкой для мероприятия стала гимназия №1, где воссоздали все этапы экзаменационного процесса. Участники прошли через контрольно‑пропускной режим, инструктаж от организаторов, процедуру заполнения экзаменационных материалов и выполнили сокращенную версию ЕГЭ: за 30 минут родители решили задания, аналогичные тем, что ждут их детей.

Как отмечает администрация города Мурманска, такой практический опыт укрепляет доверие к системе итоговой аттестации и помогает выпускникам чувствовать опору со стороны семьи в ответственный период жизни.

