Мурманск присоединился к Всероссийской акции «Вахта памяти»

Городские мероприятия, приуроченные к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартовали в Мурманске возле памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову. К монументу цветы возложили первый заместитель губернатора Оксана Демченко, председатель областной Думы Сергей Дубовой и депутаты регионального парламента, главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин, представители администрации города, общественных и молодёжных организаций, силовых ведомств, ветераны Великой Отечественной войны, школьники.

Торжественный митинг прошёл в сквере у памятника воинам Полярной дивизии.

Сергей Дубовой отметил, что сегодня здесь, возле памятника воинам легендарного соединения, мы вспоминаем своих земляков, на долю которых выпали суровые испытания военных лет:

— Великая Отечественная война покалечила судьбы миллионов советских граждан, но не смогла сломить их волю и характер. На защиту Кольской земли, ставшей местом жесточайших сражений, встали вчерашние школьники и учителя, рабочие, портовики, рыбаки. Встали единым фронтом, твёрдо и решительно. Враг на подступах к Мурманску был остановлен, линию обороны на Западной Лице захватчики так и не смогли преодолеть до конца войны. Мы гордимся их мужеством, стойкостью и силой духа.

Парламентарий подчеркнул, что мы гордимся и потомками героев – нашими бойцами, которые сегодня так же доблестно защищают Родину на специальной военной операции.

В завершение спикер поздравил присутствующих с наступающим Днём Победы.

Участники митинга почтили память воинов Полярной дивизии возложением цветов и минутой молчания.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30064/